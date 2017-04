Santiago de Compostela: presentarán un acto en recordo dos represariados da II República o 14 de abril

Xabier Ron exdeputado de AGE no Parlamento Galego e Responsable de elaboración programática da Executiva de Esquerda Unida Nacional e Pablo Nieves coordinador de EU Compostela presentarán un acto en recordo dos represariados da II República o 14 de abril

Esquerra Unida: “Ás 11:00h do día 14 de abril de 2017 realizaremos un acto no campo da festa de Lavacolla, coordenadas 42.89947, -8.447550, diante do monolito adicado os miles de republicanos represariados que foron usados como man de obra escraba no campo de concentración da Lavacolla que con traballo forzado contruiron a pista de aterraxe do aeroporto militar de Lavacolla. O acto será presentado por Pablo Nieves Coordinador de EU Compostela e Xabier Ron exporá un recordatorio sobre os miles de presos que sufriron neste campo de concentración a represión da dictadura franquista.

Ás 13:00h no mesmo dia 14 de abril realizarase un acto na alameda de Compostela diante do Instituto Rosalia de Castro o caron da estatua das Dúas Marías, no que se fará lectura do manifesto polo 14 de abril de Esquerda Unida “A República quere saír das pedras e vivir na acción política cotiá” e a presentación do escrito “A cotidianeidade da República” por Xabier Ron”.

