‘The New York Times’ sitúa a España entre las democracias que se derrumban

El diario The New York Times ha situado España entre las democracias europeas que se derrumban, al lado de Polonia, Hungría e Italia, según un análisis de los politólogos Michael Albertus y Victor Menaldo. “La democracia europea está en ruinas”, señalan, por una deriva hacia tendencias autoritarias.

Según Albertus y Menaldo, este daño que afecta a España y a otros países europeos es el mismo que ha provocado amenazas contra la democracia en Turquía, Brasil, Filipinas, Egipto, Honduras, Rusia y Venezuela. “¿Por qué las democracias hacen marcha atrás hacia el autoritarismo?”, se preguntan.

El diario apunta que la causa de este retroceso son los modelos de transición de algunos países desde la dictadura a la democracia, que ha lastrado el modelo democrático final. “Las instituciones democráticas han sido diseñadas a menudo por el régimen autoritario que terminaba, para salvaguardar a las élites que están en el poder del Estado de derecho y ayudarlas en la política y en la competencia económica para después de la democratización”, ha indicado.

“Las herramientas constitucionales que las élites autoritarias que terminan utilizan para conseguir estas finalidades incluyen desde el diseño del sistema electoral, a los nombramientos legislativos, el federalismo, las inmunidades legales, el papel de los militares en la política, y el diseño de los Tribunales Constitucionales. En resumen, con la asignación de poder y privilegios, y con las experiencias vividas por los ciudadanos, la democracia a menudo no reinicia el juego político cuando ha desplazado al autoritarismo”, apunta.

Según Albertus y Menaldo, autores del estudio Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy, son “enormes” los problemas para cambiar el contrato social en los países que “heredan Constituciones de un régimen autoritario”.

En su opinión, es posible modificar el contrato social en estos casos de tendencia autoritaria, aunque sucede pocas veces, y habitualmente va acompañado de crisis políticas importantes o convulsiones económicas.

El nacional.cat