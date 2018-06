Peñafiel reconoce que el rey Felipe se está quedando cada día más solo

El peso de la Corona está hundiendo las altas expectativas que España tenía depositadas en el rey Felipe VI.

A menudo se referían al sucesor de Juan Carlos como “el preparado” ya que recibió la mejor preparación que nunca ha tenido ningún monarca español. Pero en sólo 4 años, el marido de Letizia se ha fumado la confianza que había depositada en él. Ni los cronistas monárquicos más veteranos lo ocultan: el rey está desnudo, o en palabras de Peñafiel: el rey está solo. No hay semana que la Casa Real no esté rodeada de polémicas pero se acostumbraba a decir que era por el mal carácter de Letizia o los negocios de Urdangarin. Se pretendía que el rey fuera intocable, y ya no.

Jaime Peñafiel tiene en su columna de El Mundo uno de aquellos semáforos que han hecho fortuna en los diarios. Y se permitió endosarle al monarca un semáforo rojo por aceptar entregar los Premios Princesa de Asturias en un restaurante, ya que el Ayuntamiento de Girona le ha negado a Casa Real ningún local público. Ahora Peñafiel hurga en la herida de sangre azul en su blog bajo el título Felipe cada vez más solo: “”El inefable Pedro Sánchez ha tenido nuevos gestos con el presidente de la Generalitat, en su estrategia de distensión sin importarle que hubiera asistido poco antes a la protesta contra la presencia del Rey en Cataluña. Eso dejó al Rey mas solo que nunca. Nunca como hoy se habla tan descaradamente de Republica”.

Peñafiel insiste en el aislamiento que está viviendo Felipe VI, especialmente después del discurso hostil del 3-O: “En Vallecas se han atrevido con una consulta, no vinculante, sobre si España debe ser una República y no una Monarquía. Confieso sentir pena por Felipe y su soledad. ¡Qué mala suerte ha tenido! Política y familiarmente hablando”. Una colleja final a Letizia para destacar que la única elección que ha tenido que tomar Felipe de Brobó en su regalada vida y tampoco no la hizo bien.

El nacional.cat