El alcalde de Zaragoza y todo su equipo de Gobierno, de Podemos e IU, imputados por prevaricación

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y los ocho concejales de su equipo de gobierno, todos pertenecientes a Zaragoza en Común (Podemos, IU y otras confluencia), tendrán que comparecer en un juzgado en calidad de investigados, antes imputados, por un presunto delito de prevaricación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer,ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 7 de junio por Miguel Ángel Portero, ex gerente de la sociedad municipal Ecociudad, que fue destituido por Santisteve el pasado 14 de febrero.

El tema se remonta a 2016 cuando el propio alcalde impulsó un proceso judicial, por supuestas irregularidades, contra el gerente y cinco trabajadores de Ecociudad que resultaron imputados. Finalmente el caso fue archivado y los investigados exonerados al no hallarse indicios delictivos.

Otro punto de inflexión se produjo el pasado 9 de febrero cuando Santisteve destituyó a los representantes de la oposición en todas las sociedades municipales, por lo que Zaragoza en Común se hizo con la mayoría y el control absoluto de las mismas. La primera decisión del equipo de gobierno municipal fue convocar un consejo de Ecociudad y destituir a su gerente y nombrar a Joaquín García Lucea.

En su querella, Portero entiende que las citadas decisiones tuvieron una trascedencia penal, puesto que se hicieron sin modificar los estatutos de la sociedad con carácter previo y sin tener en cuenta la advertencia del secretario general del Pleno.

Tras conocerse el proceso judicial contra el equipo de gobierno de Santisteve, adelantado este viernes por Heraldo de Aragón, se han sucedido las reacciones tanto por parte de Zaragoza en Común como de la oposición.

El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha indicado que la magistrada solo les ha requerido información y que por el momento no han recibido ninguna citación.

En concreto, ha dicho que “solo hay un escrito en que se nos informa que se nos ha puesto una denuncia y que se nos requiere información. En ningún momento se ha abierto una investigación contra nosotros”.