Once formaciones políticas llaman a la movilización contra Felipe VI

Las once formaciones integrantes de la Declaración de la Llotja de Mar hacen “un llamamiento a participar en las movilizaciones en rechazo a la monarquía”. Y lo piden coincidiendo con las visitas de Felipe VI y Letizia a Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y el País Valencià. De momento, ya ha visitado esta mañana el País Vasco pero los Reyes lo han hecho en un ámbito cerrado y restringido como es el Museo Guggenheim de Bilbao. También hay que recordar que la visita a las Baleares ya se produjo.

Los firmantes son: Junts per Catalunya, Esquerra, la Crida Nacional per la República, el PDeCAT, la CUP, Més per Menorca, Més per Mallorca, Esquerra Valenciana, BNG, EH Bildu y Demòcrates de Catalunya. La situación actual ha favorecido la decisión conjunta, tal como destacan en un comunicado conjunto: “A pocos días de conocer un nuevo episodio de corrupción borbónica, y en medio de una crisis económica sin precedentes, la monarquía española anunció su voluntad de pasearse por Catalunya, País Valencià, Illes Baleares, Galicia y Euskadi, como si no hubiera pasado nada. Después de utilizar la emergencia sanitaria, social, económica y de curas que estamos sufriendo con el fin de blanquear su historial lleno de denuncias de corrupción, la monarquía impuesta por el franquismo pretendía visitar nuestros pueblos con el objetivo de seguir adelante con su campaña de imagen”.

Catalunya, una incertidumbre

La visita de los reyes Felipe VI y Letícia a Figueres y Barcelona prevista para este viernes quedó congelada. Nadie tiene noticia. Ni a la Delegación del Gobierno en Catalunya, ni a la Generalitat. Ni siquiera en el museo de Figueres, el único lugar que había trascendido que tenían intención de visitar. De hecho, la misma Casa Real asegura que no tiene ninguna información del viaje que se tenía que hacer este viernes.

Los integrantes de la Llotja también han hecho mención de la visita: “Parece que el monarca ha recibido el mensaje de la sociedad civil catalana y ha decidido suspender su visita a Catalunya. Tenemos claro que los movimientos soberanistas de los pueblos del Estado Español tenemos que seguir nuestro propio camino, cada uno desde su pueblo, pero actuante en común ante el Reino de España. Por todo eso hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas para mostrar nuestro rechazo a la monarquía. Es urgente decir adiós a la monarquía y construir las repúblicas de los pueblos”.

