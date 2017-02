Ayto. de Coslada: PP, PSOE y Ciudadanos no reconocen a las víctimas del franquismo

La triple alianza formada en el Ayuntamiento de Coslada por el PP, PSOE y Ciudadanos no permite que Coslada reconozca de manera pública la memoria de las víctimas del franquismo. La moción presentada por Somos Coslada y por la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) en el Pleno ordinario del mes de febrero para dignificar la memoria de los represaliados y represaliadas por la dictadura de Franco no se pudo siquiera debatir, ya que las enmiendas presentadas por el PSOE con el voto a favor de C’s y la abstención técnica del PP vaciaban el contenido del texto original. “Resulta inadmisible que un Ayuntamiento democrático siga negando a la sociedad a conocer hechos del pasado para no repetirlos en el futuro. Con la postura adoptada por estos tres partidos no sólo dejan impunes los delitos cometidos durante la dictadura, sino que están dejando a las víctimas en el olvido”, manifestó la portavoz de Somos Coslada, Viky Robles.

En el texto presentado por Somos Coslada y la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) también se proponía la instalación de una placa conmemorativa para todas las víctimas, además de solicitar una calle de nuestro municipio a D. Guillermo Martínez Orejas, vecino de Coslada, asesinado al finalizar la guerra, víctima de la represión y el genocidio franquista.

No considerando suficiente no aplicar la Ley de Memoria Histórica en el municipio, de nuevo el PSOE viró a la derecha del arco político para pactar junto con el PP y Ciudadanos no tomar medidas a nivel municipal contra el racismo y la xenofobia. La segunda moción presentada por Somos Coslada y la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) a instancias de la Unión Contra el Racismo y el Fascismo del Corredor del Henares (UCRF) pretendía declarar Coslada ciudad libre de racismo y xenofobia, así como ciudad defensora de la tolerancia y los derechos humanos. Lamentablemente, el apoyo del PP y PSOE a la enmienda de Ciudadanos dejó nuevamente sin contenido el texto original. “Esta debe ser la nueva fórmula que utilizan estos tres partidos para no tomar medidas concretas que afectan al municipio tal y como se defiende desde Somos Coslada”, criticó el portavoz de la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), Manuel González. “Esto es lo que el alcalde entiende por permitir el debate de todas las mociones que se lleven al Pleno”, añadió.

“Nuestra intención era no quedarnos en el mero simbolismo, sino que queríamos tomar medidas concretas como estudiar la denegación del uso de espacios municipales para cualquier actividad contraria a la convivencia y a los valores democráticos”, expresó Viky Robles.