El alcalde socialista de Los Montesinos rechaza un homenaje a la República

El primer edil José Manuel Butrón dice que colocar la bandera republicana de forma simbólica en el balcón consistorial es “ilegal”

Los socialistas ya han rechazado otras propuestas similares en otros municipios de la provincia. “Sí se puede” esgrime que colocar la bandera republicana “es igual de legal que hacerlo con la de la paz o la del orgullo gay, mientras no contravenga los valores democráticos”

El equipo de gobierno del PSOE en Los Montesinos ha votado en contra de la propuesta de acuerdo presentada por Sí se puede-IU-Lut en el ultimo pleno ordinario “con el objeto de condenar el golpe militar de 18 de julio de 1936, colocar la bandera republicana en homenaje a las personas que lucharon por esta etapa democrática y estudiar a corto plazo la realización de algún acto conmemorativo de esta efemérides”, según un comunicado de esta formación..

El alcalde José Manuel Butrón Sánchez (PSOE) basó su negativa en que “es ilegal colocar la bandera republicana” y en que “no hay medios humanos ni materiales para organizar nada al respecto”, según ha indicado esta formación en la oposición. Mociones similares han sido rechazadas también en otros municipios gobernados por el PSOE en la provincia, como es el caso de Alicante.

La concejala-portavoz de Sí se puede-IU-LUT, Maite Sanz Alútiz, quiere aclarar que la colocación de la bandera tricolor el día 14 de abril como homenaje a las personas que lucharon por la república y la democracia es “totalmente legal, igual de legal que colocar la bandera del orgullo gay, la paz, o cualquier otra, que no contravenga los valores democráticos, como se ha hecho en varias ocasiones en Los Monrtesinos.

En cuanto a la no existencia de medios humanos y materiales, la misma formación considera que “no es excusa, porque el Ayuntamiento puede perfectamente realizar algún acto conmemorativo, estudio histórico, máxime cuando en la propuesta de acuerdo, no se pide que sea inmediatamente, si no que sea en un futuro”.

ADN Republicano

La formación de izquierdas “contaba” con el rechazo del PP, pero “teníamos esperanza de que el PSOE (que gobierna con mayoria absoluta desde principios de los noventa), cuyos cargos han manifestado tener un ADN republicano”, apoyaran esta moción; “no ha sido así, mostrando el PSOE de Los Montesinos “la falta de valentía política” para condenar el golpe de estado del 36.

