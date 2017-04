Madrid: manifestación contra la guerra imperialista en Siria

Varios centenares de ciudadanos se han concentrado esta tarde frente a la embajada de los EEUU, que estaba rodeada de un fuerte dispositivo policial, para decir “No a la guerra imperialista. Paremos la agresión a Siria”.

Los concentrados han coreado diversas consignas antiimperialistas siendo las más oídas las de “OTAN no, bases fuera” y “NO a la guerra”. Las pancartas y carteles hacían clara alusión al genocidio que están perpetrando en Siria las diversas potencias imperialistas implicadas que no buscan el bienestar y la libertad de los sirios ni acabar con el fanatismo de ISIS si no controlar una de las zonas petrolíferas y estratégicas más importantes de Oriente Medio. En ellas podía leerse: “las armas las ponen los gobiernos”, “las víctimas son niños inocentes”, “todas las guerras matan”.

Para el dia 22 está convocada otra concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores que dará continuidad a esta movilización contra el imperialismo y las guerras que provoca la muerte y miseria a cientos de miles de civiles.