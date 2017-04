Europa laica: NO marcar ninguna de las casillas en la Declaración de la Renta

EUROPA LAICA PROPONE SUPRIMIR LAS CASILLAS DE ASIGNACIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA Y LA DE FINES DE INTERÉS SOCIAL

NO marcar ninguna de las dos casillas. Europa Laica, propone SUPRIMIR LAS CASILLAS DE ASIGNACIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA Y LA DE FINES DE INTERÉS SOCIAL y mientras tanto NO marcar ninguna de las dos casillas y si existe en el impreso, ya que ello depende de cada CCAA, SI marcar la de “SIN ASIGNACIÓN” o en algún caso la de “Fines gestionados por el sector Público”

NO señalar la casilla de la “Iglesia católica”, porque NO queremos que el culto, el clero y el proselitismo religioso se financie con fondos públicos, además de que, en nuestra opinión, este sistema vulnera diversos principios constitucionales. La propia iglesia católica en los Acuerdos económicos de 1979, se comprometió a su autofinanciación progresiva. El pacto no sólo no se ha cumplido, sino que -en su día- un Gobierno del PSOE lo incrementó a partir de 2007 a cambio prácticamente de nada.

Y la de “fines de interés social”, quizá más difícil de entender por parte de “algunos”, por los siguientes argumentos:

NO a la casilla de “fines sociales”

1-Porque una parte considerable de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia católica, recibiendo asignación por las dos casillas; 2-Porque, en todo caso, no podemos decidir a qué organización social concreta vaya nuestro apoyo (como si ocurre con la de la iglesia católica), hecho irregular e injusto; 3-Porque es una sutil y estudiada coartada para mantener esta forma de financiación de la iglesia católica y 4-Porque, en todo caso, los “fines de interés social” que así se consideren, no deben depender de la voluntad anual de los contribuyentes, sino de un “Plan de financiación estatal”, adecuado y aprobado en el Parlamento y en el ámbito de las CCAA (en su autonomía) y en los municipios, en su caso. 5- Porque el espíritu solidario que se presupone anima a quien marca la Casilla de FS no tiene sentido que se lleve a cabo con el dinero que es de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo pero no a costa de los impuestos y la hucha común.

Más información, Documento sobre la “Opacidad y financiación de la Iglesia católica. informe 2017”, yFirmar por la NO financiación pública de las religiones y por la anulación de los Acuerdos Concordatarios: https://laicismo.org/?p=160449