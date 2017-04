El policía que rompió los brazos a un detenido en los calabozos de Móstoles acepta la condena

El policía que rompió los brazos a un detenido en los calabozos de Móstoles acepta una condena de dos años de cárcel

MÓSTOLES – El abogado del policía nacional acusado de romper los brazos a un detenido en los calabozos de Móstoles el 29 de mayo de 2012 ha llegado a un acuerdo con las otras partes para que su defendido reciba una condena de dos años de cárcel por lo ocurrido.

Así, el juicio oral que hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid sólo ha durado media hora tras el pacto alcanzado. De esta manera, se rebaja la pena de tres años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ese tiempo que había pedido la Fiscalía por un delito de lesiones instrumento peligroso.

Según su relato, ante la conducta de Noureddine S., que estaba detenido en dichas dependencias policiales y que no paraba de gritar y golpear la puerta de la celda en la en la que se encontraba, el procesado accedió a la misma con la intención de menoscabar la integridad física del arrestado.

Entonces, el agente le golpeó reiteradamente en los brazos con una defensa ‘Tonfa’, que no es la reglamentaria, causándole graves lesiones, que consistieron en las fracturas de ambos cúbitos, y que ocasionó a su víctima la inmovilización de ambos brazos. El perjudicado estuvo impedido por esta causa noventa días.

SIN ACUERDO EN INDEMNIZACIÓN

No obstante, las partes no han llegado hoy a conformidad respecto a la indemnización que recibiría la víctima como responsabilidad civil por las lesiones padecidas. Así, el Ministerio Fiscal ha pedido que el policía de a la víctima 9.000 euros, mientras que la acusación particular ha solicitado 15.000 euros por los “importantes daños físicos y psicológicos causados”.

Por su parte, el letrado del Estado ha planteado que no reciba indemnización porque no cree suficientemente justificados dichos daños. Tras los muy diferentes criterios, será finalmente el juez quien decida en este punto.

