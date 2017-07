El estrangulamiento de los servicios públicos

La evasión fiscal es real y ha venido para regodearse. Un día cualquiera podríamos encontrar en nuestra cartelera el estreno de “España: coge el dinero, corre y vete”, junto la imagen de Woddy Allen intentando robar e huir, una y otra vez sin éxito alguno, la cual nos resultaría muy cómica. Pero en España esto no es una película ni es una broma.

Estamos viviendo unas políticas y un sistema fiscal que aumenta cada vez de manera más agresiva la brecha de desigualdad social y económica entre unas clases sociales y otras.

En España siguen pagando más los que menos tienen, mientras que los más ricos aportan cada vez menos de sus ganancias y los servicios públicos ven sus partidas presupuestarias más reducidas, lo que afecta directamente a la calidad de los servicios.

Por ejemplo, si nos fijamos en los impuestos indirectos sobre el consumo (IVA y otros impuestos especiales) se ha pasado de aportar 39 euros de cada 100, a contribuir con casi 46 euros, mientras que los impuestos directos han caído de 60 a 53, siendo el de sociedades el que más ha beneficiado y beneficia a las empresas españolas, de más de 22 euros de cada 100 que recaudaba Hacienda a 12, a día de hoy.

“¿Para qué estoy pagando?” Se pregunta todo el mundo. La respuesta parece evidente: para aportar dinero a ese fondo común por unos servicios básicos, públicos y de calidad para todos y todas… Pero, ¿contribuimos todos lo que deberíamos?

Nos venden la historia de que no hay dinero y que tenemos que abrocharnos el cinturón, cuando hay más de 144.000 millones de euros de dinero español en paraísos fiscales (dinero que por lo tanto no cotiza) y además, perdemos más de 90.000 millones cada año por el fraude fiscal.

Mientras Inditex, McDonald, Apple, etc. juegan al despiste con los impuestos, la lista de morosos cada vez se hace más extensa, y la corrupción está al orden del día; niños y niñas dan clase en barrancones en los que felizmente aprenden a hacer abanicos de papel, los pacientes son dados de alta antes de tiempo porque no hay espacio en los hospitales, las ayudas a personas dependientes son cada vez menores o incluso inexistentes…

Con tan sólo los 218 millones de euros que esquivó pagar Amancio Ortega en España (de los 585,72 millones que eludió a nivel global durante el periodo 2011-2014), se podría haber sacado a los 2.306.000 menores que se encontraban bajo el umbral de pobreza a finales del 2014.

Las empresas no solo pagan menos por lo que declaran si no que declaran cada vez menos. Tan sólo tenemos que ver las cifras y estadísticas, que nos reflejan que el 95% de las empresas del IBEX 35 tiene filiales en paraísos fiscales, sobre todo en Delaware, EEUU. Lo cual no es una mera coincidencia, si no que se encuentran ahí para poner en marcha la “ingeniería fiscal”, encargada de moderar o evadir el pago de los impuestos, con el fin de aumentar el tamaño de los bolsillos de los pueden permitírselo, a costa de las personas que ven cada día esos servicios públicos y básicos empeorar.