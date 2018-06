El nuevo gobierno ¿es antidemocrático “porque no lo ha votado la gente”?, por J. P.Galindo

En vista del bulo que está corriendo difundido incluso por personas más o menos respetables, de que el nuevo gobierno es antidemocrático “porque no lo ha votado la gente” es necesario dar la información necesaria para que quienes se lo encuentren puedan desmentirlo con fundamento.

Quienes dicen esto posiblemente no saben que España no tiene un sistema presidencialista (no se vota al presidente del gobierno) sino parlamentario. Es decir, votamos para darle escaños a los partidos políticos en el parlamento (formado por Congreso y Senado, ojo)

Son los grupos parlamentarios quienes eligen al presidente, por lo que el control “ciudadano” en el proceso se termina una vez depositado el voto en la urna. Desde ese momento, el control y las decisiones quedan en manos de los partidos políticos y sus estrategias propias.

El candidato/a que logra una mayoría de apoyos en el congreso, se convierte en el presidente o presidenta del gobierno. Eso quiere decir que es tan legítimo que el grupo mayoritario imponga el suyo, como que varios grupos sumen votos para imponer otro candidato/a.

¿Es antidemocrático que Pedro Sánchez haya llegado a presidente como lo ha hecho? No, al menos no según el sistema democrático legalmente establecido en este momento. No es más antidemocrático que el resto de presidentes precedentes en este régimen del 78.

¿Se puede instaurar un modelo más democrático? Evidentemente. El régimen del 78 tiene un sistema político y electoral con enormes deficiencias democráticas. Empezando por un jefe de estado totalmente ajeno al concepto de democracia. Para esa figura política no se piden elecciones

Que la participación política de la clase trabajadora (el 90% de la población) empiece y termine en una jornada de 12 horas cada 4 años (o cuando el poder nos da permiso para hacerlo) es un abismo democrático que, sin embargo es defendido a ultranza por los “constitucionalistas”

Mi consejo para quienes les llegue el absurdo mensaje de que el gobierno de Pedro Sánchez es antidemocrático porque “nadie le ha votado” le podéis recordar que a Felipe VI tampoco y no pasa nada. Y de paso le explicáis cómo funciona ese sistema que dicen defender tanto. Salud.