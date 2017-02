1ª Proyección del VI ciclo de cine social “Sin Ataduras”: NAHID

El martes 31 de enero tenía lugar en la Sala Expresa de Segovia el inicio del VI Ciclo de Cine Social “Sin Ataduras”, que organiza el Colectivo Republicano Antonio Machado de Segovia, con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia. Antes de comenzar la proyección se recordó los inicios del mismo, haciendo hincapié que éste se va consolidando en la población segoviana, la cual acude al mismo con la intención de ver películas que difícilmente se exhiben en el circuito comercial. Tras está breve intervención, se dió paso a la joven Isabel, miembro del Bloque de Estudiantes de Segovia, que realizó una breve semblanza de la situación de la mujer en Irán actualmente, así como de las complicaciones que tiene para poder llevar una vida libre, fuera de la estructura patriarcal de la sociedad, en la que la religión juega un papel fundamental.

Por otra parte la película “Nahid” de director Ida Panahandeh, no dejo indiferente a nadie, por el realismo y cercanía de la historia a la que se enfrenta sin blandos sentimentalismos. Quizá y por no quedarnos solo en el aspecto de la situación de la mujer en la sociedad iraní, habría que recalcar no solo la opresión asfixiante de las iranís, sino que esta misma situación se extiende a todos los habitantes del país. Como se puede apreciar en la película. La película en muchos momentos gira hacia el documental. Se puede comprobar como el pueblo iraní, sufre no solo la opresión de una élite religiosa, sino que también padece la situación de una grave crisis económica y social que se traslada a todos los ámbitos de la vida.

En definitiva una buena película, para comprender el Irán actual y fijarnos que los problemas tanto de las mujeres, como de los hombres, están entrelazados con difíciles situaciones en el ámbito socioeconómico y que por lo tanto no son espacios estancos.