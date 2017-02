Madrid: Los presupuestos para el desacuerdo educativo

CCOO considera que los Presupuestos de la Comunidad de Madrid ahondan en los recortes y sitúan un escenario en el que será imposible un acuerdo educativo. Desde el sindicato destacan el enorme oscurantismo de unos presupuestos cargados de recortes para la escuela pública y para el alumnado con necesidades educativas

CCOO señala que con el actual borrador de Presupuestos para la Comunidad de Madrid el escenario que se abre es el de un “desacuerdo educativo” y no el de un Acuerdo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid que se viene planteando en los últimos meses.

El sindicato está elaborando un informe que presentará la próxima semana en rueda de prensa donde se detallan los efectos que en la educación madrileña tendrán estos presupuestos. CCOO destaca el oscurantismo de un documento en el que se ha vuelto a cambiar la arquitectura presupuestaria. La falta de indicadores y datos hacen difícil la comparación y el análisis de lo más simples: ¿cuánto alumnado se beneficia de las rutas de transporte? ¿quiénes del comedor escolar?, ¿qué número de inspectores habrá en 2017?, ¿y de alumnos de las distintas enseñanzas?, ¿cuántas unidades concertadas, por etapas y niveles, habrá con cargo a estos presupuestos?. Hay una falta de transparencia en todo lo que tiene que ver con unidades, alumnado o profesorado.

En lo que tiene que ver con ingresos y gastos el sindicato destaca que:

-Ingresos: hay una previsión de un incremento del 5,3% en la recaudación por el IRPF hasta los 8.704 millones de euros, pero de un 10,5% en el IVA hasta los 5.902 millones de euros.

-Gastos: hay un incremento del 3,5%, hasta los 18.538,4 millones de €. Educación tiene un incremento del 2,6%, por debajo de la media de incremento del conjunto del Presupuesto. Salvo la partida que financia la Asamblea de Madrid y las Consejerías de Presidencia y de Sanidad, Educación tiene el incremento más bajo de todas. El Presupuesto de la Consejería (no todo es Educación) asciende a 4.532,8 millones de €.

En una primera valoración, el sindicato destaca que no hay un aumento de plantilla por lo que son unos presupuestos que afianzan los recortes de los últimos años y la apuesta por la escuela privada que se lleva el 30% de los presupuestos cuando escolariza a un tercio del alumnado.

Según CCOO se han dejado de invertir en educación 3.000 millones desde el año 2009 y lo que se invierte ahonda en las desigualdades. Un año más, se recorta en la educación pública y se recorta en las partidas destinadas a la atención a la diversidad (becas, ayudas al transporte, programas específicos…). Con estos presupuestos se sigue maltratando al alumnado y las familias de la Comunidad de Madrid que eligen la educación pública y ahondando en las desigualdades y los desequilibrios en educación que existen en Madrid.

Otra partida que el sindicato cuestiona es toda la que tiene que ver con las infraestructuras. Desde CCOO no se considera creíble y está muy lejos de lo necesario para la creación de centros que se necesitan en la Comunidad de Madrid o de abordar el Plan Renove que el sindicato reclama para los centros más antiguos. Por otra parte, CCOO recuerda que la Consejería tiene por costumbre no ejecutar lo previsto para infraestructuras con lo que no tiene credibilidad esta partida que puede, como viene siendo habitual, quedarse convertida en fuegos artificiales para distraer y engañar a la opinión pública.

