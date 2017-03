COMPORTAMIENTO FASCISTA DE UN ALCALDE DEL PP

Al parecer no es la primera vez que David Pérez, alcalde de Alcorcón, tiene un comportamiento absolutista, homófobo y machista. Sus continuas salidas de tono, la falta de respeto hacia los concejales de la oposición y los comentarios machistas hacia las concejalas son una tónica general en los plenos de este ayuntamiento madrileño.

Este individuo, que ha denominado al movimiento feminista como “rancio, radical y totalitario” y que son “mujeres amargadas, rabiosas, fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar”. Y mientras se permite hablar del papel, que según él debe tener la mujer, de declararse anti-abortista, ni una palabra sobre la lacra de la violencia de género.

Este “reaccionario de incienso y sacristía”, como se le ha llegado a denominar en alguna ocasión, es un encolerizado defensor de los movimientos antiabortistas y de las posiciones más ultraconservadoras de la Iglesia Católica en relación, por ejemplo, con la mujer y la familia, sentencia que “los cuerpos de las mujeres que abortan son un matadero.”

Este personaje, que se negó, a pesar de haber sido aprobado por unanimidad del pleno, incluido el PP, a colgar la bandera la bandera arcoíris durante la semana del Orgullo Gay, declarando que “Nadie me va a obligar a colgar la bandera en el balcón, a mí no me reprueban cuatro politicastros comunistas y socialistas.” Y de paso se negó a votar la ley LGTB.

El más reciente incidente protagonizado por este personaje misógino y retrógrada, se produjo en el último pleno celebrado, cuando en la votación de un punto del orden del día, una propuesta de la oposición, los concejales del PP cometieron un error y no votaron en contra de este punto, como tenían previsto. Incluso el propio David Pérez. Cuando se dieron cuenta de lo ocurrido pretendía que se volviese a votar con las lógicas protestas de la oposición, dando pie a enfrentamientos entre los concejales.

Entre evasivas y queriendo imponer su voluntad, acude al Secretario, el cual confirma que la votación ha sido válida. Aun así y desoyendo, las palabras del funcionario, insiste en volver a realizar la votación. Incluso dos concejales del PP afirman haber votado en contra, cosa que se puede comprobar claramente en el video que no es verdad. Mentiras por parte de los concejales del PP.

Como siguen las protestas de un concejal de oposición, el alcalde le expulsa del salón de Plenos, llegando incluso a requerir la presencia de la Policía Local para que lo lleven fuera, al negarse este a abandonar la sala.

Y este es solamente un ejemplo del comportamiento que tienen los regidores del PP al frente de los gobiernos municipales. No son pocas las ocasiones en los que los concejales de la oposición se ven sometidos a este comportamiento y tratos de menosprecio, haciendo estos abuso de su posición, al más puro estilo franquista. Una herencia que se resisten a abandonar queriendo imponer su voluntad cuando no pueden hacerlo por la vía del diálogo y del entendimiento, como se supone que debe ser en una Democracia, recurren a métodos dictatoriales, expulsando, amenazando e insultando, saltándose de esta forma las normas más básicas de la Democracia.

Y es que llegados a este punto, hace pensar que muchos aún se resisten a renunciar a ese feudo en el que hacían y deshacían a su antojo sin que nada ni nadie pudiese impedírselo. Imponer en base al “ordeno y mando”. Y estamos seguros, que si pudiesen, barrerían de un plumazo a los partidos de la oposición para gobernar como antaño, cuando los alcaldes y concejales eran designados directamente desde las altas instancias franquistas a dedo y en concordancia con su afección al régimen, los méritos adquiridos y su comportamiento de “personas de orden”.

Al parecer, los años transcurridos desde que murió el dictador y que supuestamente vivimos en una Democracia, no han mermado ni un ápice la arrogancia, el despotismo y las formas dictatoriales de los herederos del régimen. Todo esto, claro está, con el beneplácito de un gobierno central, cómplices de partido, que ha gobernado durante 4 años a golpe de decretazo, cuando tenían la mayoría absoluta en el Congreso, y que actualmente, aun no teniéndola, siguen con sus políticas de engaño, desprecio hacia la población y prácticas delictivas que no son castigadas por un Poder Judicial controlado y manipulado.

Autora: Ani García Pérez

Radio recuperando la memoria