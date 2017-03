PP y Podemos se unen para que los diputados puedan ser pluriempleados

El PSOE, el único partido que se opone a que Pablo Iglesias, Rafael Hernando, Carolina Bescansa o ‘Felisuco’ tengan doble sueldo

El PSOE ha cumplido su promesa. Por primera vez en democracia, los socialistas no han dado el visto bueno a conceder autorización a los diputados para que compatibilicen su escaño con actividades privadas. Algo que el PSOE ya anunció el pasado mes de diciembre.

Finalmente, los socialistas se han abstenido y no han apoyado el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado que concede las compatibilidades y que será votado en el pleno del día 8 de marzo. En el PSOE se muestran contrarios a la existencia de los diputados ‘pluriempleados’. Es decir, aquellos congresistas que compaginan su escaño con la abogacía, las tertulias, la asesoría… y así obtienen un doble sueldo.

De hecho, desde el Partido Socialista han exigido que una treintena de diputados expliquen las actividades privadas que pretenden compatibilizar con el trabajo en el Congreso de los Diputados.

Ha sido el parlamentario del PSOE Luis Carlos Sahuquillo el encargado de presentar este viernes un escrito al presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado para que se fiscalicen esas actividades.

Pero el PSOE se ha quedado solo. PP, Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto (UPN) han votado a favor del informe que autoriza actividades como el ejercicio de la abogacía o la asesoría, entre otras, sin la menor exigencia de control por parte del Congreso, como ha ocurrido hasta ahora.

Y es que el Parlamento ha actuado siempre con un criterio muy laxo, autorizando actividades que van más allá de las permitidas por la Ley Electoral -que establece la incompatibilidad absoluta de los diputados con la excepción de actividades docentes-.

Por su interés informativo, ELPLURAL.COM repasa algunos de los casos más controvertidos de aquellos parlamentarios que han pedido compatibilizar su escaño con otras funciones.

Isabel García Tejerina

La ministra se declara titular de una planta fotovoltaica, a lo que se le da permiso siempre y cuando no perciba remuneración del sector público. Lo cual es difícilmente demostrable. La ministra, además, tiene ingresos por su participación en algunas empresas inmobiliarias.

Rafael Hernando

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido compaginar su actividad de parlamentario con el ejercicio de la profesión de abogado. Además, el polémico dirigente del Partido Popular también solicita poder cobrar de su participación en “conferencias y medios de comunicación”. De este modo, Hernando obtendría ingresos si acudiese a medios de comunicación o universidades, salvo que estas fuesen públicas.

Teófilo de Luis

Teófilo de Luis pide autorización para “asesoría de empresas por cuenta propia sin relación con el sector público”. Es el mismo concepto que introdujo en su momento Vicente Martínez-Pujalte, hoy imputado por actividades realizadas desde su escaño. Además, el diputado del PP también está autorizado a ejercer la docencia en la Universidad privada, siempre que sea a tiempo parcial y en seminarios.

Carmen Álvarez-Arenas

Además de percibir una pensión de viudedad proveniente del sector privado, la diputada del Partido Popular María Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, compagina su actividad de diputada con la participación en el Patronato de Fundación Benéfica Privada, aunque sin percibir ningún tipo de remuneración. Además es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios, que según indica la propia diputada, no contrata con el sector público. Sin embargo, una de sus empresas de servicios, como centro especial de empleo, sí que percibe subvenciones regladas de aplicación automática de la normativa vigente.

Pablo Iglesias

El líder de Unidos Podemos protagoniza una de las peticiones de compatibilidades más amplia del Hemiciclo. Iglesias pide permiso para dar conferencias y participar en encuentros políticos y académicos, así como en tertulias, con el único compromiso de no cobrar cuando se trate de medios públicos. Es decir, se reserva el derecho de percibir emolumentos extras en caso de participar, por ejemplo, en tertulias en radios y televisiones privadas. Además, compatibiliza su trabajo como diputado con seguir presentando y dirigendo el programa ‘Fort Apache’, actividad para la que dice que tan sólo necesitaría un par de horas a la semana.

Iñigo Errejón

Al igual que su compañero de bancada, Iñigo Errejón se reserva el derecho de percibir emolumentos en caso de participar, por ejemplo, en tertulias en radios y televisiones privadas. El diputado de Unidos Podemos también manifiesta su intención de publicar libros que generarán derechos de autor. De forma paralela, manifiesta su asistencia -que califica de “puntual”-, a conferencias, charlas, talleres de carácter docente, encuentros políticos, académicos, sectoriales o regionales “de forma irregular”.

Carolina Bescansa

De forma ocasional, retribuida o no, Carolina Bescansa compagina su labor de diputada con el desarrollo de actividades docentes en diferentes instituciones como impartición de cursos, conferencias y otras actividades académicas. Al igual que Errejón, la dirigente de Unidos Podemos también manifiesta su intención de publicar libros que generarán derechos de autor. A ello se suma su participación como tertuliana (pudiendo percibir ingresos extras si no provienen de medios de comunicación públicos), la participación en conferencias, encuentros políticos y académicos, así como la elaboración de estudios e investigaciones sociológicas de distinta naturaleza. A este respecto, Bescansa aclara que es una actividad desarrollada por “cuenta propia” mediante contratos de investigación y/o consultoría que no guardan “relación con ningún servicio público docente, ni existe relación con la Administración Pública”.

Noelia Vera

La diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera, declara la “publicación de libros y artículos”, así como la participación en “conferencias, encuentros políticos, académicos” y en programas de televisión con o sin remuneración”. Además, reconoce ser “redactora y presentadora del programa de televisión ‘La Tuerka’, emitido en la página web del diario ‘Público’.

‘Felisuco’

El diputado de Ciudadanos Félix Álvarez, ‘Felisuco’, reconoce no querer aparcar su actividad profesional por la política. De hecho, pide autorización para compaginar su labor en el Hemiciclo con la “colaboración en medios de comunicación” en su condición de “actor de cine, teatro y televisión”. Aunque eso sí, aclara, “sin relación contractual con sector público”.

El Plural