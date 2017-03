Federación de Republicanos ante la condena a Cassandra

Este martes 21, la Fiscalía General del Estado le afinaba a Rafael Hernando lo suyo, al considerar que no hay indicio de delito en sus declaraciones cuando se burló de las víctimas de la dictadura franquista asegurando que estaban “todos los días con los muertos para arriba y para abajo” y que era “el entretenimiento de algunos”. No hay mucho que decir sobre esto, basta sólo con hacer un sencillo ejercicio de imaginación y pensar lo que habría hecho el fiscal si esas palabras las hubiese pronunciado otro persona que no fuera de la derecha respecto de otras víctimas, por ejemplo de ETA.

Pues el ejemplo lo tenemos ya. La Audiencia Nacional ha condenado este miércoles a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta por humillación a las víctimas del terrorismo a Cassandra Vera, la tuitera murciana que escribió 13 comentarios de burla entre 2013 y 2016 sobre el atentado a manos de ETA del almirante ultrafascista Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco.

Como han señalado en todos los medios jurídicos progresistas la diferencia es que en el caso de Hernando, él lo dijo en serio y Cassandra lo único que ha hecho son chistes.

Estamos ante un hecho más en que la justicia monárquica no es igual para todos. Recientemente hemos visto como Cristina de Borbón y Undargarín se iban de rositas en el juicio por corrupción del caso Noós. Además, poco a poco están sentando un peligroso precedente, el cercenamiento de un principio democrático básico como es la libertad de expresión.

La justicia del estado monárquico mantiene procesados y/o encarcelados a mas de 350 trabajadores por defender sus derechos en huelgas y manifestaciones, sigue aplicando la represión contra toda protesta social y aplica su dictadura de estado al cercenar derechos conquistados por la clase obrera y el pueblo durante décadas de luchas mientras a los fascistas, neonazis, corruptos, corruptores les baila el agua amparándoles y dándoles impunidad.

Es hora de acabar con esta situación. La monarquía corrupta y de los mercados es incapaz por su propia naturaleza de cambiar, por ello es mas necesario que nunca que rompamos con este caduco sistema y traigamos la Tercera República, la única que puede garantizar los derechos para todo el Pueblo.

Comisión Permanente de Federación de Republicanos (RPS)

Madrid, 29 de marzo de 2017