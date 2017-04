Instituto Pérez Galdós: Crónica de una muerte anunciada

Un centenar de alumnos, alumnas, padres y madres se ha encerrado esta tarde del 7 de abril en el Instituto Pérez Galdós. Este instituto, que es único de los cuatro en Madrid que ofrece una educación de calidad a niños con autismo y que convive con 4 centros concertados, está en pie de guerra desde que se anunció su cierre, se han producido sendas reuniones con funestas conclusiones. Este Instituto no ha ido perdiendo alumnos por sus características como dicen, este centro ha sido recortado brutalmente hasta su aniquilación quitándole la FP y sin darle el bilingüismo, todo para favorecer a los 4 colegios concertados en 1 km cuadrado de la zona.

El encierro ha comenzado de forma pacífica pero reivindicativo, dejando claro que se exigían soluciones al cierre. El anuncio del resultado de la reunión ha generado un descontento propio de aquellos alumnos que están cerrando su centro, los alumnos y las alumnas tras haber recibido las pésimas conclusiones han gritado, “Mara dimite” fruto de la completa desconexión total de los intereses entre la directora y los alumnos. Ha abandonado el centro los miembros del ministerio de educación bajo una pitada escandalosa pero sin ningún tipo de violencia. La única que quedaba por salir era la directora, que encerrada en el aula ha sido incapaz de salir bajo los gritos de sus alumnos que pedían su dimisión, que diese la cara y explicase porque esa pasividad pasmosa e incluso cómplice.

La directora finalmente se ha decidido salir y escoltada por la policía ha recibido su tan merecido abucheo y pitada, en un clima tenso, cuenta esto el sujeto que estaba delante de todo, la directora y cuatro agentes han atravesado el pasillo que habían generado los convocantes por si no le había quedado claro porque estábamos allí, lo que tenía que ser un paseo rápido se ha convertido en una escena desesperante. La directora en mitad del pasillo se ha frenado de repente produciendo la ruptura de la formación policial en breves momentos, esto generó una tensión innecesaria en la que un agente de la UIP que formaba delante empujaba y lanzaba a una compañera contra la puerta, un acto violento que podría haber acabado en avalancha sobre la chica y tragedia en caso de que un compañero que ha sido detenido en estos momentos no hubiese empujado por detrás al agente, finalmente con el paso despejado la directora abandonó el centro bajo un caluroso estruendo por parte de los que resistiamos dentro y el medio centenar de gente que apoyaba desde fuera. Tras abandonar la directora, el agente de la UIP se giró y fue a saldar cuentas con el compañero que le había empujado, intentando llevárselo a una sala a solas, esto ha sido impedido por los manifestantes allí presentes y el compañero ha sido detenido y llevado a dependencias policiales a continuación. Finalmente ha sido desconvocado el paro ante las malas expectativas.

Luchar hasta vencer ✊🏼

Contra vuestra represión,nuestra solidaridad

Sakonia Resiste