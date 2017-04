Pablo Iglesias: ¿republicano o trilero?

Breve respuesta, recogida en Facebook, a las declaraciones de Pablo Iglesias este 14 de abril*:

Jugando a trileros: No, Pablo Iglesias, la República no se limita a unos “valores” o “conceptos”. Trabajar por la República implica romper con el régimen del 78 y dotarnos de un nuevo marco jurídico-político. El otro día, vuestra portavoz repetía en la Sexta, después de Vistalegre 2, aquello de “la República no toca”, así que queda clara vuestra posición al respecto. Mira que vestirse de tricolor en abril y sustituir “República” por “valores republicanos”ya lo inventaron otros antes que vosotros.

Pablo Iglesias: “No somos republicanos para cambiar una bandera, sino porque somos demócratas y patriotas” (El Diario, 14/04/2017)