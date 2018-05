Duro cara a cara entre Ferreras (La Sexta) y Willy Toledo

Willy Toledo ha vuelto a la palestra de nuevo tras dejar plantado a un juez que le había citado ayer en Madrid y preferir convocar una rueda de prensa en una iglesia de la capital española para defenderse mediáticamente después de que la Justicia le llamase a declarar por criticar en Facebook la apertura de juicio oral contra tres mujeres que organizaron una procesión con una vagina gigante. Para dar a conocer su mensaje, Toledo no ha dudado en hacer toda ronda de entrevistas por las diferentes cadenas de televisión, siendo en La Sexta, con Antonio García Ferreras, donde se ha mostrado más combativo. (Toda la entrevista aqui)

“Tengo derecho a cagarme en lo que me dé la gana”, ha dicho antes de apostillar que “la Justicia es injusta. ¿Quién no se caga en Dios en un momento de su vida? Esto es absurdo. No les ofende que un alto cargo de la Iglesia diga que si hay abusos a menores es porque ellos los provocan”.

Las declaraciones de Toledo, siempre incómodas en un canal generalista, hacían que Ferreras se revolviese inquieto en su asiento. “Si una democracia mete tres años en la cárcel a un rapero, eso no es democracia. Me limpio el culo con ella”, decía Toledo ante la insistencia de Ferreras que aseguraba que España “sí es una democracia”.

Willy Toledo ha entrado a continuación al cuerpo a cuerpo contra la cadena en la que estaba exponiendo su opinión, La Sexta: “Esta cadena en la que tú tienes poder me tiene prohibido trabajar desde hace cinco años por dar mis opiniones políticas”.

“Jamás he oído eso”, respondía el presentador. “Invítame a tu cadena. A ver cuándo puedo ir y hablamos del señor Vasile y del resto de directivos que deciden quién hace televisión”, ha dicho. Ferreras no ha dudado en invitarle al programa ante la sorpresa y cierta incredulidad de Toledo. Que lo veamos sentado en Al Rojo Vivo ya es otra historia.