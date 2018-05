‘España Ciudadana’ de Albert Rivera o la versión monárquica de la “España: una, grande y libre”

Mientras cada día nos cuentan lo malos que son los nacionalismos vasco o catalán (incluso contando los muertos que tienen a sus espaldas cada vez que pueden) tratan de convencernos de que el nacionalismo español es lo natural y deseable. A este falacia es a la que se dedican ahora el neofalangista emulador de J. A. Primo de Rivera, el populista Albert Rivera y Ciudadanos.

No podemos olvidar que el nacionalismo español (el nacionalismo “bueno”) es el que dió un golpe de estado contra un régimen legalmente constituido (la II República), desató una guerra civil y ejerció una brutal dictadura de 40 años, masacrando españoles por el “bien” de España y que ha perpetuado su visión de la “España: una, grande y libre” en la monarquía borbónica impuesta por el dictador.

‘España Ciudadana’: Rivera hace un alarde de fuerza y patriotismo junto a Manuel Valls, la AVT y Marta Sánchez

En el acto han participado, entre otros, la cantante Marta Sánchez, que lloró al entonar unas estrofas del himno nacional con su letra, o el exprimer ministro francés Manuel Valls, que lo hizo por videoconferencia

El líder de Ciudadanos ha llamado a todos los ciudadanos a participar en la Plataforma para “volver a estar orgullosos de ser españoles” y “recuperar el prestigio que ha perdido nuestro país”

Cientos de personas se quedaron sin poder entrar al madrileño Palacio de Congresos del IFEMA en el que Rivera se ha dado un baño de multitudes

El Palacio de Congresos del IFEMA de Madrid se ha quedado pequeño como escenario del lanzamiento de la ‘Plataforma Ciudadana’ que ha presentado este domingo Albert Rivera en un multitudinario acto en el que el partido ha hecho toda una exhibición de fuerza y patriotismo. En su intervención, el líder de Ciudadanos ha llamado a todos los que así lo deseen a participar del nuevo proyecto para “volver a estar orgullosos de ser españoles” y “recuperar el prestigio que ha perdido nuestro país”.

“Hoy damos espacio a los ciudadanos, los héroes anónimos”, ha dicho Rivera, a los que con esta Plataforma destinada a la “reflexión”, los dirigentes de Ciudadanos quieren animar a que participen “sin complejos”.

El líder de Ciudadanos ha asegurado que “nunca más habrá que pedir perdón por ser español”. “Recorriendo España yo no veo ‘rojos’ y ‘azules’, veo españoles; no veo jóvenes y mayores, veo españoles; no veo creyentes y agnósticos, veo españoles. Vamos a unirnos para recuperar el orgullo de pertenecer a esta gran nación”.

Rivera ha recordado que se metió en política tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que, según ha dicho, ha sido uno de los acontecimientos que más le han impactado en su vida, lo que ha provocado un cerrado aplauso del público entre el que se encontraba una representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Pero si Rivera levantó de su asiento al público, que abarrotaba el auditorio del recinto, la que ha logrado poner en pie a todos los asistentes, enfervorizados, ha sido la cantante Marta Sánchez, la gran “sorpresa” de la mañana.

Sánchez apareció en el escenario tras la proyección de un vídeo suyo, cantando su himno nacional, al que ha puesto letra. Los aplausos de los asistentes desbordaron la sala mientras los dirigentes de Ciudadanos le daban la bienvenida y los simpatizantes del partido la saludaban ondeando banderas españolas.

Sánchez se emocionó hasta las lágrimas por “el cariño” que le estaban dispensando y por tomar esa iniciativa que, según confesó, ha hecho “con mucho respeto y orgullo”. Ante la insistencia de los asistentes la cantante terminó por entonar unas estrofas del himno nacional, nuevamente entre lágrimas.

Con este acto Ciudadanos lanza ‘España Ciudadana’, un proyecto en el que quieren integrar a personalidades independientes de cara a las próximas citas electorales. Como el exprimer ministro francés, Manuel Valls, que aunque no estuvo presente en este acto, participó en él a través de videoconferencia. Valls lanzó un mensaje al partido de Rivera al que felicitó por el trabajo que está realizando “por el progreso y la unidad de España”, y “en contra del independentismo que divide a la sociedad española”. De su posible candidatura a la alcaldía de Barcelona no dijo nada.

Colas de gente en la calle protestando al no poder entrar

Lo cierto es que el Auditorium del Palacio de Congresos del IFEMA de Madrid se quedó pequeño para acoger a los cientos de simpatizantes y militantes que intentaron asistir al acto. Fuera, una larga cola de personas protestaron intentando acceder al recinto con un aforo de 1.100 personas, según los organizadores.

El acto ha sido presentado por los periodistas Albert Castillo y Beatriz Pino, que dieron la bienvenida a los colectivos invitados, entre ellos, además de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Dignidad y Justicia o la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ambos periodistas fueron los encargados de desvelar el nombre de la nueva Plataforma, ‘España Ciudadana’, que ya lleva, según dijeron a medida que transcurría la mañana, miles de adhesiones y estaba siendo “trending topic” en Twitter.

Durante el acto participaron además varios ‘animadores’, representantes de esa “sociedad civil” a la que Ciudadanos ha invitado a formar parte de la nueva Plataforma, como el también periodista Santiago Acosta, o el exjugador de waterpolo y presentador del programa “Hermano mayor”, Pedro García Aguado, que se autopresentó, entre bromas, como “el domador de chonis”, y que acabó su intervención lanzando un sonoro “!Viva España¡”, que corearon los asistentes.

A la presentación de la nueva web y del Manifiesto que han lanzado han acudido el escritor Martín Casariego; el catedrático Francesc de Carreras; la catedrática Teresa Freixas; el director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente; el waterpolista Víctor Gutiérrez; el productor Javier Blanco; el director de cine Andrés Koppel; el productor teatral Jesús Cimarro, y la escritora Mercedes Monmany.

Una de las dirigentes más aplaudidas al ser aludida fue Inés Arrimadas que fue vitoreada como “¡presidenta, presidenta!”.

El partido quiere que a través de la web www.españa-ciudadana.es que se abre ahora, todos los ciudadanos que lo deseen puedan hablar “de España, sin complejos” y contar sus experiencias. De hecho, durante el acto de este domingo, contó su vivencia la escritora Jimena Bañuelos, que ha superado un cáncer, o el investigador Eduardo López Collazo, de origen cubano, que expresó “su amor por la libertad” y por “España”.

Al finalizar el acto, tanto Arrimadas como Rivera se dieron un verdadero baño de multitudes.

