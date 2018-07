Lluvia de bombas oxidadas sobre el Hospital Clínico de Madrid

Los TEDAX interrumpen las labores de excavación del arqueólogo Alfredo González-Ruibal y su equipo en la zona, para hacerse cargo de los artefactos explosivos de la Guerra Civil que han hallado.

Las guerras se acaban y cuando se acaban, ¿qué se hace con las guerras? Se tiran a la basura. Literalmente, se esconden en un agujero y cada uno a su casa. Luego, las persecuciones y represión. Ese día, el uno de abril de 1939, sigue aquí, enterrado en las lomas del cerro coronado por el Hospital Clínico, en Madrid, donde el frente de la Guerra Civil estuvo activo los tres años de batalla. Hasta que se acabó y todo se desmontó. Y se enterró al momento.

El lugar fue alterado de inmediato: este parque que pisamos, por el que pasean perros y dueños, estudiantes camino de la Facultad, es falso. Hace ochenta años decidieron hacer desaparecer aquel sitio tan marcado, completamente devastado y envuelto en muerte. Lo cubrieron con toneladas de tierra, modificaron el paisaje y la memoria. Borraron todo lo que allí había ocurrido. O casi todo. La mayoría quedó sepultado en las profundidades, como olvidado. Una metáfora netamente española que el equipo de Alfredo González-Ruibal está empeñado en reflotar a pesar de la escasez de terreno original que se conserva.

Javier Marquerie acaba de encontrar otra bomba. Es una Brand, de origen francés. En su tripa guarda dinamita. Esta no. Ni siquiera tiene la espoleta. Posiblemente, no fue lanzada desde el mortero de la trinchera. Sin la pólvora las tierras que la cubren no se han teñido de blanco. Es un artefacto inventado en la I Guerra Mundial, como la mayoría del resto de armas halladas. Eran saldos de la Gran Guerra, rescatados décadas más tarde para la guerra entre españoles.