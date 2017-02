PÁGINA EN APOYO AL EX-TENIENTE LUIS GONZALO SEGURA

MANIFIESTO

El ex teniente Luis Gonzalo Segura fue arrestado el pasado 18 de julio del 2014 y encarcelado durante cinco meses por haber publicado una novela aparentemente de ficción, donde se vierten serias acusaciones de corrupción y enchufismo dentro del ejército español. Además se le acusa por afirmar, presuntamente, que desobedecería cualquier orden de intervención militar en Cataluña. Por último, fue expulsado del ejército español por denunciar la impunidad de la corrupción dentro del estamento. La novela, aun ser una clara denuncia sobre lo que presuntamente pasa en el ejército español, no deja de basarse en la ficción. Hay que decir que no existe ningún precedente de castigo a un autor por lo que dicen los protagonistas de su obra literaria. Aun así, el Tribunal Supremo Español dictaminó a favor de su expulsión del ejército.

Actualmente, más de una veintena de juristas y especialistas de diferentes disciplinas, encabezados por el abogado barcelonés Josep Jover i Padró: antiguos miembros del Consejo General del Poder Judicial, expertos en libertad de expresión, Derechos Humanos, transparencia dentro de la administración, decanos de distintos colegios de abogados, juristas en derecho militar, etc, han decidido llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Y es que ya no se trata solamente de defender al ex teniente Luis Gonzalo Segura, de una acusación absolutamente injusta para cualquier persona, sino también para parar la descarada situación que está viviendo la libertad de expresión en España, bendecida por la alta magistratura del país, que es la base de todas las libertades democráticas.

Los abajo firmantes declaramos que ser militar nunca puede servir para esconder abusos de poder ni corrupción, que en cualquier otro estamento son tipificados como delitos. Que ni el artículo 11 de la Carta de los derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea, ni el artículo 20 de la Constitución, ponen ningún límite a la libertad de expresión por ser militar a quien ejerza este derecho.

La formación de este equipo ha sido posible gracias al esfuerzo de la “Plataforma x la Honestidad”, creada para dar apoyo a Ana Garrido Ramos, funcionaria que destapó el caso Gürtel, y para impulsar iniciativas legislativas destinadas a la protección de los denunciantes. Para poder sufragar los gastos derivados de su defensa, se ha creado una plataforma que solamente se financia con suscripciones populares.

