Convocan un gran manifestación en Sevilla el 28F para convertirlo en día “de lucha”

Organizaciones sociales y colectivos agrupados en torno a las llamadas Marchas por la Dignidad, junto con diversos sindicatos y partidos políticos secundan la convocatoria para el próximo 28 de febrero de una “gran manifestación” en Sevilla con el lema ‘La Andalucía que no se resigna y lucha: a la calle el 28F’, con la que pretenden que el Día de Andalucía que se conmemora en esa fecha se convierta en una jornada “de lucha”.Así lo han expuesto representantes de los colectivos que convocan la manifestación en el acto de presentación del cartel y el manifiesto de la misma, que se ha celebrado este viernes a las puertas del Teatro de la Maestranza de Sevilla. Uno de los portavoces de la organización de la movilización, Rafael Polo, ha subrayado que los carteles de la manifestación han sido “consensuados con una gran cantidad de plataformas a nivel andaluz” tras una asamblea celebrada en Gilena, y que el fin es que “el 28 de febrero no sea un día de celebración, sino de un día de lucha”, haciéndolo “visible en las calles a través de la movilización, como habitualmente solemos actuar en las Marchas de la Dignidad”. Por su parte, Aurora Vargas, que también ha actuado de portavoz ante los medios, ha explicado que la manifestación partirá desde la estación de tren de Santa Justa a las 12,00 horas e irán a la cabecera de la misma “los colectivos y las empresas en lucha”. El lugar donde terminará la movilización aún está por determinar, según ha indicado, aunque prevén que sea por el entorno de la Plaza de Toros y el Teatro de la Maestranza. Se adhieren a la movilización los sindicatos CGT, SAT, Ustea, CNT y Cobas, organizaciones sociales y colectivos “en lucha” como Marea Blanca de Sevilla, Plataforma en defensa de las Pensiones Públicas de Sevilla, Teleoperadoras en Lucha de Catsa, 112, 061 y Salud Responde, Bomberos en Lucha de Málaga, Marea Verde, Afectadas Ley de Dependencia, Movimiento Democrático de Mujeres, Plataforma por la Renta Básica y Proceso Constituyente, entre otras, además de las formaciones políticas IU, PCA, CUT, Podemos, Izar y Corriente Roja, y representantes de las ocho coordinadoras provincias de las Marchas por la Dignidad. En el manifiesto de la movilización, que también cuenta con la adhesión de otros colectivos como la Plataforma Salvemos Doñana y la Plataforma 4D, se sostiene que “Andalucía está a la cola de lo mejor y a la cabeza de lo peor en derechos y condiciones de vida”, de forma que “los discursos de recuperación con que nos bombardean no se sostienen ni en la calle, ni en hospitales, ni en los colegios, ni en los centros de trabajo, ni en los barrios y pueblos de Andalucía”.

“No hay nada que celebrar”, afirma el manifiesto, que critica también “torpes e irresponsables maniobras del Gobierno de Susana Díaz en la gestión de la sanidad y la educación y del resto de servicios públicos” para “abaratar costes para cumplir con sus padrinos de Madrid y de Bruselas”. Así las cosas, concluyen incidiendo en que “el 28F no es un día de fiesta, es un día de lucha”.

