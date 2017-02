Los ‘hackers’ de los Mossos no tapan bien su rastro

He estado hablando con Phineas Fisher en las últimas horas. Puedo confirmar que es él quien está mandando mails desde la dirección de siempre, en riseup.net. Para comprobarlo le hice una pregunta sobre algo que sólo sabíamos él y yo. Y ha dado la respuesta correcta. Por otra parte, está usando la misma clave PGP de siempre así que, a no ser que le hayan cogido el disco duro, diría a ciencia cierta que es él.

Me escribe para corregirme, como no: las cuentas de Twitter y Reddit no las borró en diciembre porque sospechase de una operación policial en marcha, sino porque “no me fio de líderes, de personas importantes con poder social, y me di cuenta que me había convertido en uno de ellos. Si hago mas hackeos inventaré nombres y cuentas nuevas”. Y acaba: “Estoy bien, no sé quienes han detenido los mossos”.

Empecé a cartearme con Phineas Fisher en primavera de 2016. O, más bien, debería decir que me carteaba con alguien que decía ser Phineas Fisher porque, en el mundo de los hackers y sus apodos, en la oscuridad del ciberespacio, nunca sabes de verdad con quién estás hablando. Sólo un detalle le daba credibilidad: usaba la misma cuenta en Twitter, @gammagroupPR, que había usado el autor del ataque a Hacking Team, Phineas Fisher.

Respecto a la vida privada de Phineas, poco podría decir porque todo lo que contó puede ser mentira, afirmaciones incomprobables. Otra cosa seria conocer su pensamiento porque no se simulan tan fácilmente firmes convicciones político-sociales como las suyas. Las canciones (http://hackstory.net/upload/5/5a/Smehack.mp3) que formen la banda sonora del vídeo donde muestra cómo hackea el servidor del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) son toda una bandera.

Un día, me dijo: “Te respeto por haber puesto en marcha los hackmeetings y por ser activista, pero me parece que has olvidado la política, junto con los hackers sobre los que escribes. Cuando crecen y consiguen un trabajo bien pagado, pierden la conciencia política. Por eso incluí en el vídeo de los Mossos la canción “Which side are you on?”. Quieren mantener su imagen de hacker y rebelde, al mismo tiempo que tienen una vida estable y cómoda”.

Cuando Phineas Fisher era más joven, decía, “admiraba a expropiadores como Lucio Urtubia, Enric Duran y Los Solidarios, no a guardias de seguridad de bancos. Ante este sistema, responsable de tanta miseria y destrucción, lo ético es atacarlo, no protegerlo”. Y me criticaba: “Escribes sobre hackers de sombrero blanco y cibercriminales, poniendo etiquetas de “buenos” y “malos” sin cuestionar cómo de buenos son los buenos y cómo de malos son los malos”.

¿Qué quieres decir con eso? le pregunté. “Quiero que veas que los criminales son personas. En la prensa hablan como si no tuviéramos sentimientos ni motivaciones. O, si tenemos motivaciones, el único es el dinero, diferente a los “whitehats”, que no les interesa el dinero, sólo quieren salvar el mundo”. Nótese la ironía.

Un día le pregunté: ¿Por qué atacaste a los Mossos?. Y me dijo: “Buscaba evidencias de que estaban espiando a activistas o algo así. En 5 minutos de buscar en Google “mossos” ya había encontrado la página del Sindicat y el error de SQL Injection”. Entonces pensó que “en las bases de datos estaban los números de placa y esto permitía relacionarlos con los nombres de los policías, podía ser útil para periodistas que investigasen casos de abusos”. Y, como según él “no quería perder más tiempo con esto, tenía otras cosas más interesantes por hacker”, decidió “asaltar su cuenta en Twitter, filtrar la base de datos y hecho”.

Pero el ir con prisas le hizo cometer un error: “No me dí cuenta de que en el archivo torrent donde puse todos los datos también había una base de datos de 4.200 estudiantes de la academia de policía online del SME”. Le preocupaba este error porque “yo quería difundir la información por si alguien intentaba investigar a la policía de forma seria, no para que gente normal tuviese que sufrir bromas telefónicas o que alguien enviase una pizza a su casa”. Circunstancia que, aseguraba, “si queremos ser honestos son los únicos peligros reales a los que se enfrentan los Mossos con esta filtración”.

Mientras hablábamos pasaban las semanas y no paraba su frenética actividad hacktivista. Donó 10.000 dólares -que aseguraba haber “expropiado” a un banco- a los anticapitalistas kurdos de Rojava (http://securityaffairs.co/…/cyber-crime/phineas-fisher-hack…), publicitó la idea de formar un movimiento político hacktivista (http://motherboard.vice.com/…/notorious-hacker-phineas-fish…), propuesta que le valió el aplauso de la musa de Anonymous, Biella Coleman, y se dejó entrevistar ante las cámaras disfrazado de marioneta (https://motherboard.vice.com/…/hacker-phineas-fisher-hackin…).

Le dije que no le dejaría ir sin entrevistarle y me preguntó qué quería saber. A boleo, le dije: ¿Qué opinas de la comunidad hacker?. Y respondió: “Honestamente, no me relaciono con otros hackers, para mi la cultura hacker son una panda de mamones, narcicistas, grandes egos, machistas y competitivos. Me identifico más con la ética punk Do It Yourself. Tiene todo lo bueno de la cultura hacker: DIY, usar “mal” de forma creativa cosas para que sirvan a propósitos diferentes, compartir conocimiento, zines, anti-autoritarismo, etc. Excepto que, a diferencia de los hackers, muchos punks a los que he conocido son realmente buena gente, generosos y con los pies en la tierra”.

Phineas solía recomendarme libros. Me llamaron poderosamente la atención dos: “How non-violence protects the state” y “Smash Pacifism; A Critical Analysis of Gandhi and King”. Y de vez en cuando me daba lecciones como esta: “Aquellos que sienten que necesitan dividir su movimiento en partes “buenas” y “malas” y condenan y aislan a los que se involucran en accionen más combativas e ilegales, pensando que esto les hará ganar el favor de sus opresores y salvarles de la represión, están equivocados, son perjudiciales y malinterpretan completamente movimientos sociales históricos tratando de justificarse a sí mismos”.