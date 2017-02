Los niños de la ‘desbandá’: “ Solo queríamos huir para escapar de aquel infierno”

Salvador solo tenía seis años cuando inició la huida. Sus vivencias, retratadas en su libro autobiográfico “Un nene en la Guerra de España”, lo ha escrito a mano, a pesar de que no tuvo la suerte de ir a la escuela. “Mi vida la tengo en una libreta donde quiero dejar por escrito todo lo que padecí para que no se le olvide a nadie”, relata a Público. A sus 86 años, Guzmán no le gusta que nadie llame a aquel episodio de la carretera como la ‘desbandá’. “Parece que estamos hablando de una estampida de pájaros y éramos personas que nos fuimos para sobrevivir”.