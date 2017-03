Moralzarzal: “Seguimos luchando por la municipalización dentro o fuera del gobierno municipal”

Moralzarzal en Común, el grupo municipal en el que participamos en coalición la Federación Republicanos, ha dado una rueda de prensa el 6 de marzo para explicar la situación creada en el municipio y la decisión de su grupo municipal (decisión valorada, discutida y tomada en las múltiples reuniones internas que han realizado en las últimas semanas) de abandonar el apoyo al Equipo de Gobierno ante el estancamiento del desarrollo de los acuerdos de gobierno en Moralzarzal y, en concreto, de la remunicipalización.

En MeC nuestro programa electoral la remunicipalización de los servicios públicos es clave dado que supone una mejor distribución de la riqueza, un ahorro y una mejora de la calidad de los servicios para la amplia mayoría de la población. Con esta idea hemos desarrollado nuestra acción de gobierno con un claro interés por el bienestar de la mayoría, hemos intentando que nuestro trabajo fuese un claro ejemplo de entendimiento de un equipo de gobierno y no de nichos aislados.

Para MeC la gestión pública de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines es de marcado interés dado que es el contrato municipal de mayor envergadura económica y por tanto uno donde se pueden notar las mejoras que deseamos para todo/as. Es un contrato que ha vencido en esta legislatura y nos pone delante la pregunta de qué modelo de desarrollo deseamos trabajar para Moralzarzal abriéndonos la posibilidad del cambio sin suponer penalización a las arcas municipales.

Es por todos conocidos que el nivel de satisfacción del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas con el servicio dado por Urbaser es bajo y que la relación con la empresa concesionaria ha sido problemática y polémica, de hecho, la empresa Urbaser fue multada en el año 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con 23.289.036 € por, entre otras cosas, realizar “pactos bilaterales con la finalidad de suprimir la competencia mediante la presentación de ofertas únicas en licitaciones con entidades locales en Madrid entre otra regiones”.

Todos los informes solicitados por el Ayuntamiento (Riva Madrid e Ingenia) indican que la gestión pública de estos servicios es mucho más barata para las arcas municipales. MeC siempre ha recordado que el equipo de gobierno está obligado legalmente a optar por la fórmula que, en igualdad de condiciones, suponga menos gastos para las arcas municipales. Esto queda patente en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dice:

“La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público”.

Aunque de todo esto hemos informado muy activamente al equipo de gobierno de Moralzarzal y sus grupos políticos en diversas ocasiones, no han propuesto alternativas que no sea la privatización y rechazando medidas encaminadas hacia remunicipalización de estos servicios en esta legislatura, se nos ha informado de la imposibilidad de llevar a cabo esta acción sin ninguna concreción técnica ni razonadamente argumentada, ha habido un mantra a favor de una nueva licitación de servicio repetido mil veces que no está basado en concreciones económicas ni legales sino más bien como un dogma de fe que no ha sido ni trabajado ni debatido.

Desde MeC hemos recordado al resto de equipos municipales la necesidad de trabajar este cambio de modelo de la gestión municipal desde el primer momento ya en la propia negociación del equipo de gobierno hace dos años y tratando de aunar trabajos conjuntos para desarrollar este acuerdo. Como veíamos que se iba acercando el mes de febrero y no se concretaban las decisiones ni se nos respondía a las peticiones que trasladábamos a la concejalía delegada, a la alcaldía e incluso a los técnicos municipales decidimos llevar a cabo un plan de mesas de trabajo al resto de fuerzas del equipo de gobierno Se celebraron 4 mesas de trabajo conjuntas con el PSOE y VMP! de las cuales VMP! se ha ausentado a la mitad en base a no tener suficientemente desarrollada su postura al respecto más allá de dejar claro desde la primera mesa por boca de del presidente de VMP! Antonio González de la Huerta que se a iba a licitar el servicio y que cualquier otro acuerdo era inviable. Al PSOE además incluso les llegamos a ofrecer talleres de trabajo con sus afiliados para poder trabajar este tema y poder informar y trabajar con especialistas en la materia, especialistas que nos han estado asesorando también a MeC en todo este proceso.

Tras el fracaso de las mesas de trabajo donde todavía estamos a la espera de que se nos traslade los criterios técnicos, económicos y legales de por qué es imposible la remunicipalización en Moralzarzal y así incumplir el acuerdo de gobierno, llevamos a cabo un acto informativo abierto para debatir la remunicipalización al que asistieron decenas de vecinos incluso de otros partidos, en este debate lamentablemente tampoco se explicó a la ciudadanía por parte del resto de fuerzas del equipo de gobierno cuáles eran sus criterios para mantener la gestión privada de los servicios públicos.

Desde MeC hemos tratado de llevar este debate a la ciudadanía con varias asambleas abiertas a los vecinos anunciadas, promovidas, abiertas y plurales; con más de 3000 documentos repartidos puerta por puerta; artículos en la revista municipal… donde hemos informado de las ventajas de la gestión pública sobre la privada. El resto de fuerzas del equipo de gobierno no ha trasladado hasta ahora ni este debate ni su posición a los vecinos de Moralzarzal.

Para MeC la transparencia y la participación no son eslóganes políticos y hemos abierto nuestros canales de decisión y los debates a quien ha querido participar trabajando con responsabilidad hacia los acuerdo de gobierno, nuestro programa que entendemos como un contrato social y nuestra coherencia ideológica que debe marcar la acción política que se plasma en un programa y no al calor de intereses oscuros.

El acuerdo que hemos tratado de lograr por parte del Gobierno de Moralzarzal trataba de conseguir únicamente un compromiso público de las tres fuerzas a favor de la remunicipalización y de llevarla a cabo dentro de esta legislatura. Hemos mostrado nuestra flexibilidad proponiendo un modelo que hemos llamado mixto al todo los grupos políticos pasando de una gestión 100% pública a apostar por la gestión directa como esencia de la remunicipalización. Pero el resto de grupos solo han ofrecido su inmovilismo.

La última acción desarrollada para tratar de lograr este compromiso la llevamos a cabo en el último pleno donde se hurtó la posibilidad del pleno de debatir y que cada grupo manifestase su postura.

Para MeC esta es la gota que ha colmado el vaso, MeC facilitó la alcaldía a D. Juan Carlos Osuna no en base a puestos, sino en base a acuerdos de gobierno, aunque desde MeC hemos cumplido nuestro programa y el acuerdo respecto a la mesura en los sueldos de nuestros representantes, recordemos que de las tres concejales de MeC solo dos están liberados uno a jornada completa con sueldos de 3 SMI y una media jornada con 1,5 SMI el resto del equipo de gobierno no ha guardado dicha mesura salarial, como tampoco se ha respetado el el acuerdo sobre personal de confianza que ha supuesto una manera de colocar a parte de la lista electoral de VMP! que no fue elegida en las elecciones pero que ha pasado a estar a sueldo del Ayuntamiento, sin un objetivo concretado y medido en el tiempo. Pues bien, no hemos conseguido llevar a cabo todos los acuerdos de gobierno pero para nosotras el acuerdo sobre la remunicipalización es primordial y no queremos que se niegue a la ciudadanía ni la mejora de la calidad ni el ahorro que supondría dicha remunicipalización y dada la falta de acuerdo sobre este proceso por el momento, anunciamos que seguiremos luchando por este objetivo desde fuera del equipo de gobierno municipal.

Por último queremos destacar y agradecer la gran labor desarrollada por nuestro grupo municipal y las concejales que han ejercido la acción de gobierno destacando su trabajo en el cumplimiento de nuestro programa y de los acuerdos. Les queda un enorme trabajo a desarrollar desde la oposición en el que contarán con el empuje y reconocimiento de la organización a la que representan en las instituciones.