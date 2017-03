La Fedampa denuncia que el programa Releo Plus recorta las ayudas para libros de texto

El colectivo de padres considera que el nuevo programa es excluyente y liquida las acciones de intercambio y reutilización existentes

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Fedampa ‘Antonio Machado’ ha criticado el nuevo programa Releo Plus, que une las becas y los bancos de libros de texto, por la precipitación con la que ha salido la convocatoria y por considerar que conlleva un “recorte encubierto” de la dotación de las ayudas a las familias.

La junta directiva de la Fedampa asegura que “el ‘Plus’ del Programa Releo para el próximo curso, no es más que un mero recorte presupuestario, es decir, un “Minus”. El colectivo de padres sostiene que la Consejería de Educación va a sustituir las ayudas económicas que concedió en cursos anteriores a las familias de rentas más bajas por “ayudas en especie”, a costa de los fondos de los bancos de libros existentes en los centros, constituidos en muchos casos con donaciones de las familias.

Para la Fedampa “lo más grave de este recorte encubierto” es que se está procediendo a “la liquidación del Programa Releo de cursos anteriores, en el que las AMPAS y muchas familias llevan trabajando años desinteresadamente; un sistema basado en el intercambio de libros entre todas las familias que lo solicitaban, independientemente de su renta”. También critican que la Consejería de Educación no ha contado con los representantes de los padres y madres, ni se ha respetado la filosofía del Releo para elaborar la Orden que regula el nuevo programa.

La directiva de Fedampa “no puede animar a las familias que no serán beneficiarias de la ayuda para libros de texto a que participen en este Releo Plus, porque en principio la Orden les excluye”.

En sus criticas, la federación ‘Antonio Machado’ advierte que la Orden de la Consejería de Educación no contempla ninguna partida presupuestaria para la adquisición de nuevos libros, y por tanto hay familias que se quedarán sin becas y tampoco tendrán la garantía de que sobren libros para ellas una vez adjudicados los fondos existentes entre las familias beneficiarias de la ayuda. “¿En qué piensa invertir la Consejería de Educación el presupuesto que se va a ahorrar de las ayudas para libros de texto del próximo curso?”, pregunta el colectivo de padres.

