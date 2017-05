Más de un centenar de personas reclama en la Feria del Libro que Pintor restituya la bandera republicana

Una treintena de personas se han concentrado esta tarde en la Plaza Alta en protesta por la decisión de la concejala de Cultura, Pilar Pintor, ordenase la retirada de una bandera republicana que ondeaba en el expositor que el Foro de la Memoria tenía en la Feria del Libro. La concentración ha sido convocada por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y han estado presentes concejales de IU, PSOE y Podemos.

En el cato, el foro ha desplegado una gran bandera tricolor en el escenario que preside la Feria del Libro.

Además, la dirección del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ha registrado esta mañana en el ayuntamiento de Algeciras un recurso para que el alcalde, José Ignacio Landaluce, anule la orden de la concejala de Cultura, Pilar Pintor, que el pasado martes mandó a la policía para que quitara la bandera de España tricolor del puesto de la feria del libro en el que llevábamos vendiendo libros desde el 28 de abril gracias a que el Ateneo José Román le había cedido un espacio.

En el escrito el Foro argumenta a su favor toda la legislación que protege los derechos fundamentales en este país, especialmente la que protege la libertad de expresión contenida en los artículos 14, 16.1 y 20.1 de la Constitución Española de 1978, y la jurisprudencia que confirma que la bandera de la república es legal, como es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que en 15 de diciembre de 2003 condenó al Ayuntamiento de Torrelodones por haber quitado una bandera de la República de una caseta de Feria.

El Foro asegura en su recurso que la actuación de los jefes de la policía local y la concejala de Cultura que firma el escrito por ellos esgrimido es nulo de pleno derecho por varias, Así argumenta que no tiene registro de salida, no tiene destinatario, ni tiene fundamentación jurídica, con lo cual no cumple mínimamente lo que exige la Ley de Procedimiento Administrativo.

Añade que la ausencia de argumento alguno político o jurídico en el texto recibido puede ser entendido como un ejercicio de prevaricación al emplearse las fuerzas del orden público y la oficialidad de documentos públicos del Ayuntamiento de Algeciras sin ningún tipo de rigor jurídico y “por motivos de clara persecución ideológica por usar símbolos que difieran con las ideas del Partido Popular que sustenta el gobierno municipal de Algeciras”.

Según el Foro por la Memoria, la orden de Pilar que el representante del foro que estaba en el puesto del Ateneo desobedeció en reiteradas ocasiones la orden de su presidente Juan Emilio Ríos Vera, para que quitara la bandera. Eso es una mentira absoluta puesto que Ríos Vera lo único que hizo fue informar a nuestro compañero de los deseos de la concejala. Es más, Ríos Vera afirmó que compartía nuestra opinión y que si no había más remedio que cerrar el puesto él también lo haría con la parte del Ateneo”.

“Si el alcalde y la concejala no rectifican y no restituyen nuestro derecho a vender libros con la bandera que queramos emprenderemos las acciones legales que consideramos necesario. Entendemos que el alcalde, los concejales y los policías son responsables de un delito contra los derechos fundamentales de las personas y de prevaricación. La concejala de Cultura también ha cometido un delito de falsedad en documento”. Asegura la dirección del Foro.

El escrito lo ha registrado el presidente del foro, Andrés Rebolledo, que ha estado acompañado por los directivos José Ortega y Juan León y por Marcos Quesada Rodríguez, que ha actuado como asesor legal.

