Sánchez Mato y Mayer, reprobados con los votos de PP, C’S y PSOE

Los concejales de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han sido reprobados en el Pleno con los votos de PP, Cs y PSOE, partidos que han pedido su dimisión o cese. También ha salido adelante la comisión de investigación con los votos en contra en solitario de Ahora Madrid y con el sí de PP, C’s y PSOE. Los dos ediles de Carmena están investigados por delitos de malversación, prevaricación y societario.

El pleno ha debatido conjuntamente dos proposiciones del PP y Ciudadanos que han contado con el apoyo del PSOE, socio de investidura de la alcaldesa, Manuela Carmena, quien ha reiterado en el hemiciclo que “no están imputados” y que sigue manteniendo su posición de que cualquier cargo público dimita en el momento en que un juez abra una “imputación formal”.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, tendrán que declarar en septiembre en sede judicial, tras admitirse una querella del PP en la que se denuncia que encargaron dos informes a dedo por valor de 50.000 euros para llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos con el Open de Tenis suscritos por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Además de la reprobación y el cese de los dos ediles, el pleno ha aprobado también la creación de una comisión de investigación sobre el proceso de contratación en Madrid Destino en la denuncia de Mayer y Sánchez Mato, un punto que inicialmente el PSOE iba a rechazar.

La alcaldesa no ha permitido fijar posición punto por punto al entender que había comenzado la votación, lo que ha llevado al PSOE a aprobar el conjunto de la proposición de C’s, incluida la creación de la primera comisión de investigación sobre la gestión de Ahora Madrid.

El PSOE ha defendido que es su “responsabilidad” pedir el cese y la reprobación porque dieron el Gobierno a Ahora Madrid “para que no malgasten dinero público y eso significa que no encarguen informes que no son necesarios”.

La actuación de Sánchez Mato y Mayer en el Open fue “desleal” y “opaca” con la alcaldesa pero también con el resto de grupos y consejeros de Madrid Destino, a juicio del PSOE, que ha exigido la asunción de la responsabilidad política y ha censurado la “doble vara de medir” de Ahora Madrid.

Para la portavoz socialista, Purificación Causapié, la defensa que esta agrupación ha hecho de sus concejales es “decepcionante” ya que se asemeja a la del Partido Popular con sus casos de corrupción. “Quienes hacen el juego al PP son ustedes con su mala actuación, eso es lo que debilita a su Gobierno, su actuación, no la posición del PSOE”, ha añadido Causapié.

El portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que “nadie pone en duda” salvo la alcaldesa que exista imputación y que, al margen de la terminología, se rompe la “confianza” porque los ediles tendrán derecho a mentir en sede judicial y el código ético de Ahora Madrid queda en “papel mojado”. “Tiene usted que elegir entre Manuela Carmena, esa ciudadana indignada que decía esas palabras o Manuela Carmena, alcaldesa y representante de lo peor de la política”, ha dicho Martínez-Almeida proyectando un vídeo de 2015 en el que la regidora, entonces candidata, defendía la dimisión de los imputados por dimisión.

“No están imputados por perseguir la corrupción, están imputados por haberse saltado la ley de contratación“, ha asegurado por su parte la edil de Ciudadanos, Sofía Miranda, que acusa a Sánchez Mato y Mayer de “inventarse excusas para agarrarse al sillón”. En opinión de Ciudadanos, Ahora Madrid convierte su documento ético en “publicidad engañosa” debido a una “doble moralidad” que les permite denunciar la corrupción en otros pero no “ver sus propias faltas”.

Si Ciudadanos condicionase la Alcaldía, como actualmente hace el PSOE, ambos concejales habrían dejado ya su puesto, ha defendido Miranda, que ha acusado a la portavoz socialista de estar “escondida debajo de la mesa esperando que amaine el temporal”.

República