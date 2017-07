Destruyen el monumento a los obreros portugueses asesinados por los franquistas en Galicia

El memorial homenajea a tres trabajadores lusos de las obras de construcción de la línea ferroviaria de la zona, fusilados por los golpistas en 1936

En el verano de 2012 fue inaugurada en Campobecerros (Castrelo do Val, ourense) una placa que homenajeaba a tres carrilanos portugueses (trabajadores de las obras de construcción de la vía ferroviaria entre Ourense y Zamora) asesinados en agosto de 1936 por los fascistas. El monumento fue objeto de un atentado hace unas semanas, que lo dejó parcialmente destruido. El grupo de investigación Histagra (USC) anuncia que la placa será restaurada y pide que “este acto no quede impune”. “Que tengan por seguro aquellos que lo cometieron que la memoria de todas y todos aquellos que fueron perseguidos por la violencia desencadenada tras el golpe de estado de 1936 no será olvidada jamás”, añade el grupo universitario.

El homenaje que tuvo lugar hace cinco años fue impulsada por los profesores Paula Godinho, de la Universidad de Lisboa, y Manuel Loff de la Universidad de Oporto, por el proyecto interuniversitario gallego Nomes e voces, por la Asociación Cultural Os Carrilanos y por el propio Concello de Castrelo do Val. António Ribeiro, José Maria Sena y Ramiro (se desconoce el apellido) eran tres de los muchos portugueses empleados en las obras del ferrocarril. En el momento en que se produce el Golpe de estado del 18 de julio de 1936 los trabajadores organizaron una fuerte resistencia contra los fascistas que buscaban hacerse con el control del territorio, destacando el historiador Dionisio Pereira que A Mezquita fue el último lugar de Galicia en ser ocupado por el franquismo, el 31 de julio.

Se calcula que medio centenar de trabajadores del ferrocarril fueron asesinados en represalia por su resistencia al fascismo, y que un tercio eran portugueses. El 20 de agosto de 1936 un grupo de guardias civiles y falangistas armados detuvo a estos tres trabajadores lusos en Campobecerros para fusilarlos en el lugar en el que 76 años después fue erigido el monumento que los recuerda.

En Emigrantes, exilados e perseguidos. A comunidade portuguesa na Galiza (1890-1940), Dionisio Pereira investiga algunos de los 360 casos de víctimas de la represión franquista de origen portugués hasta ahora documentadas, 68 de ellas asesinadas. “Los portugueses y portuguesas fueron represaliados por los franquistas no por su nacionalidad, sino por su compromiso con las luchas sociales en nuestro país y por su defensa del régimen republicano, sin distinción de sus camaradas gallegos. Por todo lo dicho, concluimos que los emigrantes procedentes de la otra banda de la raia pueden ser considerados en aquella altura como gallegos y gallegas de origen portugués”, destacaba el historiador.

