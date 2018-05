Se aplaza por segunda vez el desalojo de los neonazis de Hogar Social porque el cerrajero no logró abrir la puerta

El desalojo de Hogar Social Madrid de su sede okupada desde abril de 2017 en las antiguas oficinas de Banco Madrid y donde viven 20 personas ha quedado suspendido este miércoles de nuevo al no poder entrar el cerrajero que acompañaba a la Policía Nacional en lo que se ha convertido en la sede de la organización.

A las 9.30 horas de este miércoles, agentes de la Policía Nacional han tratado de desalojar el edificio okupado por la organización en la Plaza Margaret Thatcher, con una orden judicial y después de un primer intento hace unos meses.

Según ha explicado su abogado, Ignacio Menéndez, en un primer momento, los agentes no han podido entrar ya que el cerrajero no se encontraba en el lugar. Tras dos horas han encontrado a un cerrajero de urgencia que ha comprobado que las puertas eran de seguridad y no tenía los medios materiales para acceder y, tras este intento frustrado, los agentes de la policía se han retirado y no han utilizado la fuerza.

Según Menéndez, se trata de un desalojo “irregular” ya que desde la defensa presentaron un recurso hace tres o cuatro semanas promoviendo un incidente de nulidad de actuación porque la ejecutoria del desalojo del edificio no estaba notificada ni a los condenados ni a su procurador.

Asimismo, el abogado ha señalado que la Policía le ha dicho que actuaría de tal forma que no provocase altercados. Para el abogado, este recurso de nulidad es el motivo por el que no se ha podido realizar el desalojo ya que “al haber ordenado el juez el desalojo por la fuerza pues por la fuerza tendría que haber sido”.

A lo largo de esta mañana, cerca de 80 personas han participado en la “acción pacífica” y ‘performance’ con monos azules y caretas, con una estética similar a los protagonistas de la serie de ‘La casa de papel’. Al terminar el intento, estas personas han salido a la calle por la puerta de la sede formado un pasillo para recibir a la portavoz de la organización, Melisa Ruiz, y a Andrés, una de las personas que vive en el edificio okupado.

Además, los simpatizantes de la organización han coreado consignas como ‘no podrán acabar con la ayuda nacional’ o el cántico ‘no nos van a parar, escudo y espada de España, somos el Hogar Social’. En el mes de febrero, el desalojo de Hogar Social de su sede quedó aplazado ante la resistencia ejercida por los miembros de la organización.

Mas información: Público