Constituido en Segovia el Comité pro-consulta: ¿Monarquía o República?

En enero del presente, el Espacio Republicano de Madrid lanzaba un llamamiento en el que hace un emplazamiento a organizar a nivel estatal una consulta sobre el modelo de estado y a crear Comités pro-Consulta Republicana en toda España. Se han hecho eco de ello organizaciones de toda la geografía nacional y creados comités en distintos ciudades, pueblos y barrios.

En Segovia, también. El pasado lunes, 21 de mayo, y tras una primera toma de contacto el día 7 de mayo, se constituyó el Comité pro-Consulta ¿Monarquía o República?, conformado por varias organizaciones y personas a título individual. Dicho Comité ha hecho suyos el citado llamamiento y el manifiesto del 19 de junio de 2016 con los 9 puntos como programa común de acción para avanzar hacia la República, y ha trazado un plan de trabajo hasta el verano, que busca ir a los barrios, a los vecinos, a los centros de trabajo y estudio, etc.

Y es que nos dicen una y otra vez que la crisis ha pasado, pero desde su inicio se han perdido 2.600.000 puestos de trabajo a jornada completa. Más del 90% de los contratos firmados son temporales. Los salarios no paran de reducirse, hasta el punto de que la pobreza laboral entre los jóvenes trabajadores ronda el 20%. El 47% de los trabajadores cobran menos de 1000 euros, y el 31% menos del Salario Mínimo (736 €-14 pagas). Los desahucios de familias con vivienda en alquiler suponen ya el 61% del total. Se degrada y privatiza la sanidad y educación públicas. Las políticas y recortes neoliberales han empujado a la mujer trabajadora al hogar, para que se haga cargo de los cuidados. Al mismo tiempo el Estado ha dado decenas de miles de euros a bancos y autopistas, concede beneficios fiscales a las grandes empresas y restringe derechos laborales y sociales y libertades básicas como la libertad de expresión.

Las leyes que se aprueban, con la Constitución a la cabeza, promueven y consolidan esta situación: reformas laborales, reformas de las pensiones, artículo 135 de la Constitución, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Ley Mordaza, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, subida del IVA, etc.

Son SUS leyes. Son ellos quienes las han hecho y quienes las aplican y utilizan (o se la saltan) en su propio provecho e interés, y en contra de las clases populares, de los pueblos. Ellos cambiaron la constitución en 15 días en beneficio de la usurera banca y en perjuicio de los servicios públicos y los ciudadanos; ellos impidieron la aprobación de una ley de dación en pago; ellos aprobaron las reformas laborales que no han eliminado el paro y han condenado a cada vez más trabajadores a salarios de hambre; la reforma de las pensiones que obliga a nuestros mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; ellos hacen leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos al currito de a pie, y menos a los ricos y grandes empresas. Y ellos siempre apelan a ellas, a la legalidad, a la Constitución, cuando cometen sus tropelías antipopulares y antidemocráticas. Ellos, los partidos del régimen y esa minoría social parasitaria, corrupta, explotadora y especuladora.

¡Y nunca se nos consulta a los ciudadanos! Nos tratan como a idiotas. No se nos consultó sobre el artículo 135 de la Constitución; no se nos consultó sobre la sucesión de Felipe VI, etc.

Conscientes de todo esto, un grupo de ciudadanos y organizaciones políticas y sociales, queremos poner en marcha una iniciativa para exigir que se consulte a los ciudadanos sobre las distintas cosas que afectan a sus vidas (pensiones, trabajo,…), y el modelo de Estado, el modelo de sociedad, es indudablemente una de ellas. Queremos dejar de ser sujetos pasivos, que votan cada cuatro años y a los que no se les permite opinar sobre las leyes y decisiones políticas que les afectan. En este proyecto personas y organizaciones de toda España nos hemos puesto manos a la obra.

Por todo ello hemos creado el Comité pro-Consulta de Segovia, que está abierto a todos los ciudadanos de Segovia que quieran participar en esta noble, digna y necesaria tarea democrática.

Queremos, en torno a esta campaña, aunar voluntades y esfuerzos entre las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, y entre los trabajadores, estudiantes y resto de sectores populares, para ir sentando las bases organizativas de la conformación de un verdadero bloque de unidad popular, donde el ciudadano sea un agente político activo, que dé pasos en la dirección de un proceso constituyente republicano al tiempo que hacemos frente, juntos, unidos, a las agresiones que en los ámbitos laboral, social, económico y político está llevando a cabo el bloque monárquico, capitaneado por el PP y los otros partidos del Régimen, PSOE y Ciudadanos.

Queremos también poner en valor el modelo republicano, laico, democrático, popular y federal, que establecerá las premisas, condiciones y medidas legales y políticas al servicio de los trabajadores y de las clases populares: derogación de las reformas laborales, de la reforma de las pensiones, desarrollo de los derechos laborales, de la democracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas, etc.; y que posibilitará enfrentar y resolver los principales problemas del país, que la monarquía parlamentaria no solo es incapaz de solucionar sino que los ha creado y agudizado.

Segovia, 23 de mayo de 2018

Coordinadora del Comité pro-Consulta de Segovia

comiteconsultasg@gmail.com