La vida real del Salario Mínimo: ¡Huelga para poder cobrarlo!

Las trabajadoras de Pizza Hut Gijón, perteneciente a Telepizza, exigen una serie de reivindicaciones que aseguran que la empresa lleva sin cumplir desde la «subrogación de febrero del pasado año 2019».

La petición más sonada es el establecimiento del importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como salario mínimo a percibir, en especial en las categorías de repartidores y auxiliares de tienda. «La empresa se subroga entonces con las mismas condiciones y nos venden que todo va a ser maravilloso», explica una de las encargadas de la pizzería, Laura García, quien, además, asegura que, tras esperar, no vieron ningún cambio y «comenzamos a pedir cosas que consideramos normales, entre ellas, el salario mínimo interprofesional porque no lo están pagando».

Además, otro de los grandes puntos que reivindican es que se respete el plus del transporte establecido en el convenio colectivo, el cual se fijó en 96,79 euros mensuales y se está pagando a 17 euros. Este importe no está siendo pagado, según las trabajadoras, a ninguno de los 21 empleados de la plantilla. También exigen la equiparación salarial de los trabajadores de nueva incorporación al resto de la plantilla o que se mantenga las condiciones de horarios y jornada laboral para el equipo de gerencia. Los trabajadores consiguieron reunirse con el jefe de Operaciones de la compañía, pero no obtienen ningún tipo de respuesta de la empresa. «El jefe de Operaciones nos dijo que la empresa sí están pagando el SMI, aunque luego reconoció que nos tienen que regularizar la situación», alega García. «Se contradice, pues si todo está en orden, no habría que regularizar nada».

Además, los trabajadores aseguran que «además de movilizarnos, seguimos el proceso por la vía judicial. Aún no tenemos noticias, pero hemos llevado a cabo las medidas oportunas». «Somos los empleados los que decidimos reunirnos un día, sin apoyo de sindicatos, para tratar lo que nos está pasando, si estábamos de acuerdo, comenzar a movilizarnos, a través de la Asamblea de Trabajadores, y a buscar ayuda para que se nos oiga y hacerlo visible». La plantilla se ha movilizado en cuatro ocasiones desde que comenzó el año, la primera el 6 de enero con una huelga de jornada completa. Las otras tres, los días 11, 18 y 25 de enero, consistieron en paros de dos horas por la mañana y otras dos por la tarde.

