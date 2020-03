El rey hijo mata al padre para intentar salvar la corona

Es su propio hijo, el rey Felipe, quien confirma lo que ya sabíamos sobre la “dignidad”, la “integridad” y “la honestidad” de Juan Carlos de Borbón

1. De gran hacedor de la democracia española, padre de la Transición, héroe del 23F… a presunto gran corrupto y gran evasor fiscal. El comunicado de la Casa Real difundido hace unas horas hunde definitivamente el poco prestigio que aún le quedaba a Juan Carlos de Borbón. Es su propio hijo, el rey Felipe, quien confirma lo que ya sabíamos sobre la “dignidad”, la “integridad” y “la honestidad” de su padre. En nombre de estos principios, Felipe renuncia a la herencia millonaria que el rey emérito acumuló en paraísos fiscales, y que hoy investiga la justicia suiza. Según el comunicado, a “cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad”.

Comunicado de Federación de Republicanos (RPS): “LA PODREDUMBRE ENDÉMICA DEL RÉGIMEN MONÁRQUICO“

2. En su comunicado, la casa real detalla algo importante: que hacía un año que el rey Felipe VI ya sabía de una de las estructuras offshore que su padre utilizaba para esconder su fortuna en paraísos fiscales. Según explican, el 5 de marzo de 2019 un despacho de abogados londinense le comunicó por carta a Felipe que había sido designado como beneficiario de la “Fundación Lucum” cuando su padre muriese.

3. En el comunicado real, que sin duda conviene leer, Felipe asegura que “adoptó preventivamente” varias decisiones al enterarse de que su padre tenía este entramado offshore. Avisar a las “autoridades competentes” –que no se explica quiénes son–. Responder a ese despacho de abogados que no tenía “conocimiento, participación o responsabilidad” en esa fundación offshore. Y también irse al notario, el 12 de abril, donde manifestó “que no aceptaría participación o beneficio alguno de esa entidad” y donde declaró “no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento” de esa fundación cuya única función era ocultar el dinero en paraísos fiscales.

4. La Fundación Lucum. Es la misma estructura offshore que tenía la cuenta en un paraíso fiscal a la que llegaron 100 millones de dólares desde Arabia Saudí en 2008. La misma de la que, en 2012, salieron 65 millones de euros para la amante del rey, Corinna Larsen. Y otros dos millones para otra amante más, Marta Gayá.

5. El comunicado también incluye tres escuetos mensajes de Juan Carlos de Borbón. No niega la existencia de sus fundaciones offshore, que ya investiga penalmente la fiscalía suiza, pero dice que “en ningún momento” informó a su hijo sobre ellas. Nos presenta a su nuevo abogado, Javier Sánchez-Junco Mans, que será ahora quien hablará en su lugar. Y recuerda que en mayo de 2019 –después del episodio de la carta que conocemos hoy– puso fin a “toda actividad institucional u oficial”.

6. Si el rey Felipe ya sabía desde marzo de 2019 que su padre tenía una estructura financiera offshore, ¿por qué entonces no anunció públicamente las medidas que ha contado este domingo? ¿Por qué no contó antes que existía esta fundación?

7. En el comunicado el rey Felipe también anuncia que su padre dejará de cobrar de los presupuestos públicos. ¿Por qué ahora y no antes?

8. Ahora que ya es evidente que Juan Carlos de Borbón abusó de la inviolabilidad que le otorga la Constitución y utilizó su posición para enriquecerse, ¿por qué no se acaba con ese privilegio para que no vuelva a pasar?

9. Renunciar a la herencia para defender “la dignidad de la Institución” es una decisión de alto riesgo para Felipe de Borbón. Pone un cortafuegos para intentar salvar la corona, y sin duda le ayuda que Podemos hoy forme parte del Gobierno de coalición, y no sea un partido de la oposición.

10. Sacrificar al padre para salvar la corona. Es una larga tradición en la familia real española, como el propio Juan Carlos recordará. Es lo mismo que hizo él con su padre, Don Juan. Otro que también tenía dinero en Suiza, para seguir con la costumbre familiar.

11. El Código Civil explica bien dos cosas importantes sobre el repudio de una herencia como la que acabamos de conocer. La primera (artículo 991), que solo se puede realizar cuando quien deja la herencia muere, y no antes. La segunda (artículo 990), que no se puede renunciar a una parte de la herencia y a otra no.

12. ¿No es acaso la herencia la razón por la cual hoy es Felipe el jefe del Estado español?

13. En estas circunstancias, con España en Estado de alarma y ante la mayor crisis sanitaria en un siglo, habría sido bonito que el rey hubiera dado un mensaje al país. Uno distinto a lavar los trapos sucios del pasado familiar.

El Diario