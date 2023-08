Por cuarto año consecutivo la Agrupación Republicana de Móstoles, con la colaboración de Trabajadorxs Pensionistas de Madrid, Partido y Juventud Comunista de España (marxista-leninista) y Mujeres Republicanas, ha organizado el IV Homenaje a las Treces Rosas en Móstoles.

Con buena afluencia de público, el acto comenzó con unas palabras de bienvenida y presentación del mismo y se hizo especial hincapié, en que ahora que Móstoles está gobernado por la derecha franquista del PP y los fascistas de VOX, el acto tomaba especial relevancia y combatividad frente a las mentiras e injurias de esta gente, poniendo en evidencia al dirigente de VOX Ortega Smith, que declaró en el 2019 que las 13 Rosas eran «terroristas» que se dedicaban a «violar (¿?), torturar y asesinar»; palabras de las que hace gala y no se ha retractado y se recordó que este sujeto fue expulsado, un año despues, en un acto de su organización en Galicia por decir que el insigne galleguista, escritor y republicano Castelao era un «homófobo», demostrando con esas declaraciones su incultura, mala fé y estupidez. Continuo el acto con una representación teatral que ilustraba los momentos en que fueron detenidas y fusiladas las 13 Rosas terminando con la ya célebre frase de «Que mi nombre no se borre de la Historia» acompañado de un fuerte aplauso del público y vivas a la República coreado por todos los presentes. Tras la actuación, se denunció que vienen tiempos difíciles para la clase obrera y capas populares, que es necesario crear organización y unidad y juntos luchar por nuestros derechos. Que no nos vuelvan a cegar mas «gobiernos progresistas» que lo único que han hecho es darnos migajas para acabar con nuestras justas luchas en la calle y, que nada de lo importante y nos preocupa, han arreglado como prometieron (derogación de la ley Mordaza, reforma laboral que solo beneficia a la patronal, arreglar el deterioro de la sanidad y la enseñanza, la carestía de la vida, el robo a la hucha de los pensionistas, etc, etc) porque «solo el pueblo, salva al pueblo». Tras las intervenciones se cerró el IV Homenaje a las Treces Rosas en Móstoles con el grito de «Gobierne quién gobierne, nuestros derechos y lo público se defienden» y puño en alto cantando la Internacional.