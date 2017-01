Murcia: ‘La Intocable’, una vieja conocida de la extrema derecha

La Policía relaciona a la víctima con incidentes protagonizados por nazis cuando era menor de edad

«Lucía no es ninguna santa», confirman desde la Policía Nacional, que pese a no aclarar si la joven agredida en la madrugada del domingo en Murcia tiene antecedentes (se amparan en la protección de sus derechos) sí reconoce en el atestado enviado a la juez que la joven es una vieja conocida de la Brigada Provincial de Información «por haber estado involucrada en el entorno de la extrema derecha en Murcia y haber participado en algún incidente de similares características con integrantes de grupos de extrema izquierda, siendo menor de edad». Apunta la Policía, que teme una ola de violencia, que «pese a que ahora manifiesta que no tiene relación con dicho entorno, su estética sigue siendo claramente identificable con la extrema derecha».

Algunos en Murcia conocían a esta chica como ´La Intocable´, por ir siempre acompañada por jóvenes de extrema derecha, y la relacionan asimismo con episodios violentos protagonizados por grupos de ideología nazi en el pasado. Su abogado, Pedro López Graña, señaló que, por muy oscura que pueda ser la trayectoria de su defendida, «nada justifica lo que le hicieron y el linchamiento al que la quieren seguir sometiendo».

Ni en el informe policial enviado a la juez ni en las declaraciones ante los agentes que realizaron tanto ella como los acusados se alude en momento alguno a que el motivo de la agresión tuviera que ver con que luciera un brazalete con la bandera nacional.

