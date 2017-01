No es la primera vez que el Real Madrid lo hace, cuando la II República se quitó la corona y la banda era morada.

Los valores del capitalismo; siempre en venta al mejor postor.

El Real Madrid modificará su escudo para vender camisetas en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán (países con una visión ultraislamista, cercana incluso a los postulados del Estado Islámico) eliminando el remate en forma de cruz de la corona real de su logotipo. El dinero no tiene patria. Tampoco religión.

El Real Madrid elimina la cruz de su escudo en un contrato de ropa en Oriente Próximo

El Real Madrid alterará la corona de su escudo para eliminar la tradicional cruz cristiana de la ropa del equipo que se vende en algunos países de Oriente Próximo, según un acuerdo regional. Marka, un grupo de distribución minorista de los Emiratos Árabes Unidos, ha obtenido derechos exclusivos para “fabricar, distribuir y vender productos del Real Madrid” en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán, dijo la compañía en una nota de prensa este martes. El vicepresidente de Marka, Khaled al-Mheiri, dijo que la corona iba a ser alterada debido a sensibilidades culturales. “Tenemos que ser cuidadosos conregiones del Golfo dónde existe sensibilidad sobre productos que tienen una cruz”, dijo al-Mheiri, dueño de un café del Real Madrid en Dubai.

Los seis países árabes del Golfo a los que Marka venderá y distribuirá los productos del Real Madrid cuentan todos con una población mayoritariamente musulmana. El rediseño requeriría solamente un cambio menor respecto al original, que porta una cruz cristiana muy pequeña en lo alto de la corona. Tenemos que ser cuidadosos con regiones del Golfo dónde hay sensibilidad sobre productos que tienen una cruz El acuerdo permite a Marka vender ropa de vestir como camisetas, polos y trajes de baño con el nombre y el logo del Real Madrid. Las ventas comenzarán en marzo, dijo al-Mheiri. El reparto no cubre las reproducciones, que se venden en Dubai con la cruz. El Real Madrid no respondió de inmediato a una solicitud por correo electrónico. Pero no es la primera vez que el símbolo ha sido alterado. En 2014, el Real Madrid eliminó la cruz cristiana en su logotipo cuando se utilizaba por su patrocinador el Banco Nacional de Abu Dhabi. La aerolínea Emirates, con sede en Dubai, es el patrocinador principal del Real Madrid, mientras que el club también está patrocinado por IPIC, el fondo de inversión de Abu Dhabi.