Piden la recuperación de archivos sobre la represión de homosexuales en la antigua cárcel

El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, Pedro Jiménez, defenderá en el pleno provincial que se celebrará mañana una iniciativa relativa a la represión contra homosexuales que el régimen franquista ejerció en la antigua prisión provincial de Huelva.

En concreto, Jiménez detalla que “vamos a reclamar que se cumpla con una moción que IU presentó en la Diputación en el año 2000 y que fue aprobada por unanimidad, en que pedíamos que se declararan de interés general los archivos correspondientes a la represión y las torturas que sufrieron miles de homosexuales en la cárcel de Huelva, cuando en ésta los verdugos del franquismo pretendían ‘reeducar’ a estas personas, a las que perseguían y encarcelaban por su condición sexual”.

En aquella ocasión, cuando el entonces diputado provincial de IU en Huelva, Francisco Javier Camacho, y la archivera de la Diputación, Remedios Rey, fueron a trasladar este acuerdo al entonces director de la nueva prisión provincial para poder recuperar los archivos, éste se los denegó aduciendo que debían haber transcurrido más de 30 años desde los hechos documentados.

Por ello, Izquierda Unida vuelve a reclamar que los archivos correspondientes a la represión contra homosexuales en la vieja prisión de Huelva “puedan ser salvaguardados y digitalizados”, garantizando la siempre la protección de la identidad de las víctimas. Con esta iniciativa “queremos dignificar la memoria de las personas que fueron sometidas a aquellos crueles procesos de ‘reeducación’ y que estos fondos documentales estén a disposición de cuantos investigadores quieran profundizar sobre este tenebroso episodio de la represión franquista contra el colectivo homosexual”, señala Pedro Jiménez.

El portavoz provincial de IU pedirá en el Pleno de mañana que la Diputación se dirija a la Dirección de la Prisión de Huelva, o en su caso, al Departamento estatal de Instituciones Penitenciarias para que se puedan recuperar estos archivos.

En este sentido, Pedro Jiménez declara que “aplicando los principios de la necesaria recuperación de la Memoria Histórica, la sociedad tiene derecho a conocer como la inmoralidad del franquismo se cebaba, contra sus víctimas no sólo por sus ideas políticas, sino también por su condición sexual, a las que aplicaba la denominada ley de vagos y maleantes, encarcelando a miles de homosexuales, a las que además se las seguía marginando y persiguiendo socialmente”. Jiménez añade que “hacemos esta reclamación para dignificar la memoria de las víctimas y que no caiga en el olvido el enorme sufrimiento que se les causó, para que estas barbaridades no vuelvan a cometerse nunca más”.

Huelva Hoy