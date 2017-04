Más de la mitad de los parados no reciben ningún tipo de prestación

UGT destaca que en marzo el número de desempleados que no perciben ninguna ayuda económica superó en ocho a los que sí la tienen

La disminución de la lista del paro en 136 personas durante el tercer mes del año ha alegrado al sindicato UGT, que sin embargo frunce el ceño cuando analiza más a fondo los datos en la provincia de Segovia. El secretario provincial, Manuel Sanz, los valora como «buenos pero no satisfactorios», debido al tipo y a la calidad del empleo que se está generando.

En primer lugar, critica su carácter temporal. «Sigue aumentado de manera exponencial. En el último mes, han sido 948 contratos temporales, frente a 100 indefinidos, de los cuales un 70% son tiempo a parcial», apunta Sanz Prieto, quien indica que aunque se está generando empleo, no se hace con calidad y al ritmo adecuado. «Estamos creando empleo parcial, que no da garantías para que cualquier ciudadano pueda entender que a través de su trabajo puede generar un proyecto de vida», afirmó. En su opinión, con contratos indefinidos a tiempo parcial, de diez o quince horas a la semana, «no se puede subsistir».

Otra de las críticas que realiza UGT adquiere en el mes de marzo una fuerza especial. Desde hace tiempo el sindicato viene avisando de que en Segovia el número de parados inscritos en la oficina del Ecyl con derecho al cobro de algún tipo de prestación era prácticamente similar al de inscritos que no la reciben. Pero en marzo ya eran más los segundos que los primeros. «Hay 4.440 inscritos que cobran cualquier tipo de prestación y 4.448 personas inscritas que no reciben ningún tipo de prestación. Es un dato que nos preocupa», destacó Sanz Prieto.

La tercera crítica de UGT se centra en el estado del sistema de las pensiones. «Lo que nos preocupa a nosotros es que el sistema no está siendo sostenible porque están disminuyendo los ingresos. En el futuro van a ser menos pensionistas, porque van a retrasar la edad de jubilación, y las cuantías de las pensiones van a ser menores», indicó el secretario provincial del sindicato, que sin embargo asegura que «quien tenga una pensión concedida no la va a perder». Sanz Prieto entiende que las medidas para garantizar el sistema se deben realizar en el ingreso y no el gasto. «El gasto es garantizar las pensiones actuales, que son un derecho de los pensionistas. El Gobierno quiere tener en el año 2020 a 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, pero ¿cuál va a ser la recaudación de la Seguridad Social con 20 millones de trabajadores con el tipo de contratos que se están haciendo?», preguntó Sanz, para después asegurar en tres años los ingresos serán menores que antes de la crisis.