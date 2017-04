El Gobierno ordena retirar la bandera republicana del museo de un presidente del Gobierno de la II República

La Subdelegación gubernamental reclama al Ayuntamiento de A Coruña que descuelgue la enseña tricolor que luce desde el 14 de abril en la Casa Museo Casares Quiroga

El Gobierno ordena retirar la bandera republicana de un museo dedicado a un expresidente del Gobierno y ministro de la II República en A Coruña. La Subdelegación del Gobierno ha reclamado al Ayuntamiento que descuelgue la enseña que luce desde el pasado 14 de abril en el balcón de la Casa Museo Casares Quiroga, en una céntrica calle de la ciudad.

Tal y como ha adelantado La Opinión, la Subdelegación reclama que se retire la enseña por, según su criterio, incumplir la Ley 39/1981, que en su artículo 3.2 establece que la actual bandera de España es la que debe ondear y ser exhibida “en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado”.

En el escrito remitido al Concello, advierte que al ser la Casa Museo Casares Quiroga un edificio público, no podrá exponerse en él ninguna bandera no oficial “ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil”.