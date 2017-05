¿Por qué es necesaria la III República en España?, por Erik D. Macay Rubio

(publicado en History Macay Rubio de Ecuador el 14 de abril de este año)

Cada vez en España se vuelve más evidente que el régimen monárquico ya no tiene vaivén dentro de este estado donde la corrupción ha llegado desde a estar dentro de los dos partidos principales Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hasta de la misma familia Borbón. Estos casos descubiertos se han mantenido en la impunidad gracias a que estos partidos mantienen el control del poder y la familia del rey Felipe VI se mantiene intocable en estos casos. Sucediendo así que la infanta Cristina quedo impune ante los actos de su esposo Urdangarin.

Ante esto la voz del pueblo se levanta contra las clases dominantes que, bajo el sistema implementado en España gracias a Francisco Franco, continúan siendo inmunes ante las leyes que no pueden castigar a los corruptos de la corona. Hace años este problema de corrupción llevo a la caída de Alfonso XII y el surgimiento de la II República Española donde se dio paso a una serie de reformas que fueron odiadas por los viejos poderes; el clero y la burguesía que habían perdido sus privilegios mientras el trabajador recibía nuevos derechos. Fueron la reforma agraria, la separación Iglesia-Estado, el derecho al divorcio, la sanidad y educación gratuita, la libertad de prensa, el derecho a la protesta, entre otros los que llevaron a que mas tarde sea la clase obrera la que defienda la republica ante los militares sublevados, liderados por Franco, apoyados por el nazi-fascismo.

El resultado de la guerra fue la caída de la España republicana ante las hordas fascistas que tomarían el poder e iniciarían con la eliminación de aquellos que no eran de forma extremista chovinista españoles, siendo una condena para comunistas, anarquistas, y nacionalistas vascos y catalanes; todos ellos serían perseguidos por Franco quien gobernaría al país hasta su muerte, eliminando a su paso todos los logros de la Republica, para beneficiar sus amigos , la burguesía y el clero, quienes habían cooperado con Franco en su política en la cual redujo el sector industrial a favor del turismo y la bases militares estadounidense puestas desde 1953 en el territorio español.

«Denunciamos esta impunidad infame y reivindicamos la memoria y la lucha de nuestros camaradas Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo, que sacrificaron su vida luchando contra el fascismo, por el socialismo y por la República.» (PCE (m-l), 2016)

Algunos crímenes que se pueden señalar de la dictadura de Franco, se puede señalar la última masacre perpetrada durante la era franquista acontecida el 27 de septiembre de 1975 donde fueron fusilados cinco jóvenes antifascistas; tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y del Partido Comunista de España (marxista-leninista) (PCE (m-l)), y dos militantes de Euskadi Ta Askatasuna (ETA); organizaciones que se formaron parte de la lucha ante las políticas anti obreras y ultranacionalistas del franquismo, que bajo su idea de “Salvar España” oprimían al pueblo vasco y ejecutaban grandes masacre. El 20 de noviembre Franco moría.

«Vemos cómo el régimen monárquico, por su herencia franquista y naturaleza de clase, imposibilita satisfacer las demandas y necesidades básicas de la población, dar solución a los problemas vitales del país […]» (Federación de Republicanos (RPS) y PCE(m-l), 2017)

Franco había elegido como su sucesor al nieto de Alfonso XIII, el príncipe Juan Carlos de Borbón, siendo este que abrió una etapa “democrática” donde los viejos franquistas, declarándose ahora demócratas de toda la vida, conformaron Alianza Popular, que más tarde se convertiría en el Partido Popular (PP), el brazo derecho de la monarquía. Mientras un degenerado Partido Socialista Obrero Español (PSOE) remplazaba al Partido Liberal como el rostro mas “humano” de la monarquía, luego de olvidar sus antiguos principios republicanos.

Antes de las elecciones de 1977, el Rey Juan Carlos primero dejo en la presidencia de gobierno a Carlos Arias Navarro, el “carnicerito de Málaga”, responsable del asesinato impune de cientos de ciudadanos, víctimas de la represión franquista en esa provincia. Para julio de 1976, el Rey a Adolfo Suarez como jefe del gobierno, quien también formo parte del franquismo, durante este tiempo se buscó reorganizar el país borrando los vestigios del franquismo junto con falangistas “conversos” que hace poco tiempo habían simpatizado con Franco, pero ahora veían que para continuar en el poder tenían que alejarse de su siniestra figura, y crear una nueva apariencia democrática.

Pero en esta apariencia nueva la represión continuo, « […] el 3 de marzo de 1976, la policía disparaba contra trabajadores de Forjas Alavesas, encerrados en una iglesia de Vitoria, asesinando a cinco de ellos e hiriendo a unos cien; mas tarde unos meses después, dos manifestantes más caerían en Montejurra y así, en un largo goteo, cerca de cien ciudadanos, la mayoría trabajadores y estudiantes, fueron asesinados por bandas fascistas que campaban a sus anchas o a manos de la policía […]» (Romero J. , En el aniversario de la matanza de Atocha: el fascismo impune, 2007), luego en el mismo año de las elecciones sucedia la matanza de Atocha contra abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CCOO)

«La derecha reaccionaria pidió olvidar aquellos crímenes, como se hizo con miles de otros, para propiciar la democracia […]» (Romero J. , En el aniversario de la matanza de Atocha: el fascismo impune, 2007)

Para las elecciones del 15 de junio de 1977, Adolfo Suárez lidera la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido de que se conoce que había recabado apoyo económico con ayuda del rey Juan Carlos I de las monarquías del Golfo, este UCD obtenía la mayoría de la Cortes con las cuales crearon la Constitución de 1978 que definiría a la monarquía parlamentaria. Para continuar el proceso de “democratización”, le otorgo cierta autonomía a Cataluña y Países Vascos aunque no fue lo suficiente para reducir el anhelo nacionalista, ya que continúan existiendo desigualdades desde que el 30% de los impuestos pagados por el pueblo catalán no regresen a Cataluña en forma de servicios, lo cual ha generado un déficit a la Generalitat.

«Quedan amnistiados […] Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis» (Ley de Amnistía, 1977)

Para las víctimas del franquismo, vino la Ley de Amnistía de 1977 que libero a los presos políticos de la dictadura, permitiendo el retorno en octubre de 1977 del catalán Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat, y en 1979 de regreso del vasco Jesús María de Leizaola, Lendakari del gobierno vasco. Pero a la vez la forma con la que se hicieron los artículos permitió la impunidad a los criminales del franquismo, ya que el gobierno español es como ya se vio heredera de Francisco Franco.

En 1979 , Suárez fue reelecto con la mayoría de UCD, pero su poder se vio disminuido ante los niveles de desempleo y los rumores sobre una posible intervención militar que llevaría a otra dictadura franquista. Esto llevo a que obtuvieran más fuerza los partidos degenerados ex-republicanos de PSOE, liderado por Felipe González, y el antiguo Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo, que para lograr la legalización renuncio a posiciones revolucionaria, colaborando con la burguesía y la monarquía aceptando la Constitución que acentuó las bases del régimen de Juan Carlos I.

En septiembre de 1980 el PSOE presentó una moción de censura con la cual podrían poner en la presidencia Felipe González, pero esta no logro la cantidad de apoyos necesaria en el Congreso de Diputados con lo cual Suarez continuo en la presidencia con una imagen más debilitada en un UCD dividido, llevado a que dimita el 28 de enero de 1981.

El 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero dio un intento de Golpe de Estado, en el Congreso cuando se celebraba la sesión de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, ante esto el rey Juan Carlos I saldría como el “héroe” de la historia expresando que apoyaba la continuidad del orden constitucional y no a Antonio Tejero, pero al pasar de los años se sospecha que fue el mismo gobierno junto a los partidos políticos que regian en el Congreso de los Diputados, incluidos el PSOE y el PCE, los que tramaron este golpe para limpiar a la Transición de su herencia franquista.

« […] el golpe nunca fue para reinstaurar el franquismo, algo que hubiera sido absurdo, sino para reformar el incipiente sistema que se había salido del cauce previsto; para “reconducirlo”, en la terminología de Juan Carlos I» (Paz, 2016)

El golpe no logro sacar al UCD de su decadencia y tras la presidencia de Calvo-Sotelo, en 1982, vino el gobierno de Felipe González, quien en 1979 había hecho que el PSOE renuncie al marxismo. Este nuevo gobierno sería creado con una mayoría absoluta de PSOE en el Congreso de Diputados, además del apoyo del PCE y Centro Democrático y Social (CDS), este ultimo partido formado por el expresidente Suárez. La victoria del PSOE y la llegada de AP como segunda fuerza política dieron como resultado el actual bipartidismo español PP-PSOE.

Durante el gobierno de González, proclamado socialdemócrata para disimular que no se había desviado totalmente de sus principios, continuo con políticas de represión, formado los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), con los cuales se llevaron a cabo secuestros y torturas oficialmente contra militantes de ETA, pero que también fueron contra personas que no tenían relación con el grupo. Mientras tanto mostraba cada vez más un discurso eclético, con su posición sobre la entrada a la OTAN ya que durante la campaña de 1982 declaro el NO al ingreso, pero más tarde en 1985 organiza el referéndum para ingresar a la OTAN, siendo capcioso indicar que personaje como Javier Solana, quien “fuertemente” rechazaba el ingreso a la OTAN más tarde sería Secretario General de la Alianza Atlántica.

« […] de renuncia en renuncia, con la “ingenuidad” del humanismo burgués bien pensante, la socialdemocracia en su día hizo en Europa la labor de zapa del fascismo y hoy repite ese papel. Así, a golpe de reformas laborales, procesos de desindustrialización, concentración bancaria […]» (Romero J. , Plan B: un camino sin salida, s.f.)

A la vez España ingresa a la Unión Europea, que técnicamente ha sido la plataforma del imperialismo alemán, es decir en palabras de González una “Europa alemana”. Siendo el gobierno alemán el que impone a países endeudados con una difícil situación económica, como España, medidas neoliberales como recortes en los campos de salud y educación. Siendo una de estas medidas realizadas por González la Ley sobre la Reforma de las Pensiones de 1985 o la contención de salarios con los se deterioró la relación con los sindicatos como la Union General de Trabajadores (UGT).

Articulo 31 5.

1. Serán castigados con las penas de prisi6n de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia 0 intimidaci6n se impondran -Ias penas superiores en grado.

3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, 0 individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. (Código Penal, 1995)

En las políticas de represión aparecía el “Código Penal de la Democracia” de 1995, que en el artículo 315 se supone que garantiza el derecho a huelga, pero a la vez reprime a los huelguistas, incriminando a los trabajadores de este delito de actuar en la organización de las huelgas y por el delito de desórdenes públicos.

Otra política contraria posiciones izquierdistas que refuerzan el poder estatal para obtener mas autonomía ante las empresas privadas fueron las 80 operaciones de privatizaciones, que dejaron en las arcas públicas 13.200 millones de euros con empresas pequeñas y medianas en su mayoría pero grandes como las irmas automovilísticas SEAT y ENASA (ahora integrada en Iveco), o Trasatlantica (transporte marítimo) y Marsans (Viajes), siendo estas últimas la que a lo largo del tiempo podrían haber traído mayores beneficios a los obtenidos en su venta.

Luego de todo esto decaería la figura de Felipe Gonzalez perdiendo la mayoría absoluta en 1993 necesitando el apoyo del partido catalán Convergència i Unió (CiU), este último partido liderado por Jordi Pujol quien fue presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, y actualmente involucrado en casos de corrupción . El CiU dio su apoyo hasta 1995 acercándose al PP.

Para las elecciones de 1996 el PP ganaría las elecciones con Jose Maria Aznar a la cabeza del partido. El PP un partido abiertamente de derecha que había sido liderado por Manuel Fraga que al igual que algunos dirigentes de su partido formaron parte de la represión franquista, siendo el que dijo para defender la represión policial: “La calle es mía”, durante el gobierno de Carlos Arias Navarro. Fraga no llegaría a la presidencia, pero su sucesor Aznar si, cargo que obtendría luego de pactar con CiU, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).

Durante el gobierno del PP se continuo el proceso de privatizaciones que había realizado González, quien habia dejado el camino abierto para las privatizaciones de Endesa, Repsol, Argentaria, Gas Natural, Telefónica o Tabacalera (ahora en Altadis) con la venta de parte de las acciones de estas empresas rentables que se las consideraba las joyas de la Corona, perdiendo así el sector publico sectores de gran importancia de la economía, que además en algunos casos forman parte de los servicios básicos, todo para ayudar a reducir el déficit por el momento, ya que la venta de estas empresas no será igual a lo que se hubiera ganado manteniéndolas. Con la reducción del déficit y la deuda, España logro entrar en lo acordado en Maastricht para ingresar a la zona euro, pero dejo un hueco que en algún momento causaría problemas.

Otro hecho conocido del gobierno de Aznar fue el surgimiento de la burbuja inmobiliaria, creada a raíz que desde el 200 el precio de la vivienda subía a un 17% anual con una inflación muy reducida lo cual traería problemas para los siguientes años. Mientras tanto en España se creaban grandes deudas en base a esta subida de precios ya que durante el 2002 se dieron 800.000 hipotecas y en 2007 se concedieron más de un millón, creyendo que todo iba a continuar así.

La Reforma del Sistema de Prestaciones por Desempleo causo repudio por parte de aquellos que no podían conseguir trabajo y que necesitaban estos préstamos para sobrevivir, en su defensa Aznar señalo que era para “eliminar el fraude” , pero las organizaciones sindicales no le creyeron y organizaron el 20 de junio del 2002 una protesta contra esta tentativa que reducía la calidad de vida de una parte del pueblo.

« el partido cuyo gobierno, después del 11-M, negaba y trataba de ocultar […] que los atentados habían sido obra de terroristas yihadistas, para evitar que el pueblo español establecería la lógica relación […] entre la guerra de Irak y los bárbaros atentados, y los desalojara del gobierno el 14-M» (Bagauda, 2016)

Uno de los últimos hechos y el principal en causar las decadencia del PP, fue que apoyo a George Bush en la invasión a Irak lo que provoco más tarde los acontecimientos del 11-M donde murieron 192 personas tras un ataque terrorista de Al Qaeda, el cual el gobierno declaro en un principio había sido perpetrado por ETA para desvincular el ingreso de España a la guerra de Irak del ataque terrorista, al entender que eso podía causar que perdieran en poder en las elecciones que se celebraban a pocos días del 11 de marzo de 2004.

Para el 14 de marzo de ese año, el PSOE, ahora liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, ganaba las elecciones, pero sin mayoría absoluta por lo cual tuvo que pactar con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , Izquierda Unida (IU) , CC , Bloque Nacionalista Gallego (BNC) y Chunta Aragonesista (CA). Uno de estos partidos el IU, se formó a partir del PCE de Carrillo, que traiciono sus principios para entrar dentro del sistema y cuyo partido en toda la Transición no ha llegado a alzar la bandera revolucionaria.

Con Zapatero de presidente se tomó como primera medida el regreso de las tropas españolas de Irak, destinando contingente a Afganistán y Haití. Se impulsaría la Ley Orgánica de Defensa Nacional, para reducir la participación de las Fuerzas Armadas españolas en acciones no vinculadas a la defensa del país , pero no eliminarlas al poder participar en acciones aprobadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la UE o la OTAN, siendo en estas circunstancias que entraría a la guerra en Libia

«El gobierno del PSOE ha cometido un gravísimo delito, no solo moral, si no penal […], al abandonar a su suerte los derechos de las víctimas, […]cuando se exhuman los restos de una fosa, fuera de la tutela judicial, se destruyen las pruebas del delito» (Dimas, 2012)

En el 2007 el PSOE, impulsaría la ley de Memoria Histórica (LMH) por la cual se reconocían los derechos de las víctimas de la dictadura franquista a la vez que condena los símbolos de la dictadura. Las Brigadas Internacionales que lucharon por la II República se les concedió la ciudadanía española. Pera ante todo esto el gobierno español no ha realizado las exhumaciones de los restos de los asesinados por Franco de forma judicial, siendo los mismos familiares de las victimas las que se encargan de contratar empresas de arqueología para sacar a la luz los restos perdidos de los asesinados. A causa de esto los crímenes son prescritos por los jueces, ignorando que en las leyes internacionales se establece su imprescriptibilidad.

« […] empezaban a aplicarse los primeros recortes del Gobierno Zapatero, después de dos años de cháchara sobre inexistentes “brotes verdes”, y del fracaso de su Plan E.» (III (VIII) Congreso del PCE (m-l), 2014)

Para el 2008, la burbuja inmobiliaria estallo, iniciando a mostrarse una crisis económica que los gobiernos del PSOE y el PP solo fueron capaces de retrasar mediante la generación de mas deuda algo que se tenía que pagar en algún momento. Zapatero tuvo que afrontar esto y dio paso al Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleomás conocido como Plan E con el cual se buscaba activar la economía mediante el fomento de empleo y la salida de dinero público, pero el gobierno erro en este Plan E que costo 12 000 millones de euros en un sistema de improvisación en el cual se aprobaron obras inservibles para generar empleo. El Plan E fracaso y Zapatero opto por la solución normal de todo gobierno capitalista, los recortes.

Por el 2010 se daría inicio a los recortes generando una huelga general dirigidas por la UGT y CCOO. Pero los dirigentes de estos sindicatos traicionarían al pueblo al firmar a principios del 2011 un pacto de pensiones que subía la edad jubilar a los 67 años algo que sería rechazado por la mayoría de la clase obrera. Esto llevaría a la salida del PSOE del gobierno y el regreso del PP a este ahora con Mariano Rajoy como el presidente del gobierno.

«La aplastante victoria del PP en noviembre de ese año y el comienzo de un programa de recortes y ajustes verdaderamente brutal, iniciado con la aprobación de la Reforma Laboral en febrero de 2012, dio paso a un periodo de continua movilización […]» (III (VIII) Congreso del PCE (m-l), 2014)

Con una mayoría absoluta del PP, Rajoy inicio con sus medidas de recortes en el gasto público, parte de esto fue la Reforma Laboral de 2012 con una reducción en las indemnizaciones por despidos que favorece a las empresas que obtuvieron mayor facilidad den estas decisiones junto con también facilidad en la reducción de salarios y el horario de los trabajadores.

«[…] el hurtar a los estudiantes una formación «humanística», o «histórico-crítica», como precisamente hace la LOMCE al atacar materias como la Historia y la Filosofía, tiene un sentido que no es sólo formativo, sino también de clase.» (Baranga, s.f.)

En educación se instauraría la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) más conocida Ley Wert con el cual se reducía la autonomía del sistema educativo de cada comunidad autónoma con el objetivo de «[…] españolizar a los niños catalanes» como el mismo en ese entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert indico con un acento franquista, adoctrinándolos para “ser fieles a España”, o más bien a su sistema monárquico-burgués.

« Este endurecimiento de la represión no es, claro está, ajeno a la evolución de la lucha de clases, sino más bien una de las consecuencias más claras de la crisis general del capitalismo, que opta por defenderse recurriendo a la mano dura […] » (Romero J. , 2016)

En el 2015 se dio inicio con la Ley Mordaza llamada como Ley de Seguridad Ciudadana endureciendo las medidas contra las manifestación, imponiendo multas de 100 a los 600.000 euros ante hechos como: colgar en internet determinadas fotografías de la policía en acción; Dificultar operaciones de desahucio concentrándose frente a las casas de los afectados; manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos; resistirse a la autoridad; y protestar en edificios o monumentos.

Esto genera una intensificación en la lucha de clase en una caída de popularidad del gobierno y del bipartidismo PP-PSOE cada vez mas ensombrecido por la corrupción donde los grandes privatizadores como Felipe González y José María Aznar han conseguido cargos Gas Natural y Endesa, respectivamente, empresas que ellos mismos privatizaron.

Para calmar las aguas, el rey Juan Carlos I renuncia al trono a favor de su hijo Felipe VI en el 2014, mientras que surgen nuevos partidos como PODEMOS y Ciudadanos (C´s), que en las elecciones del 2015 obtienen fuerza dentro de la política. El PP logra mantener su posición de poder gracias a la abstención de PSOE, que fue más bien un Si camuflado a la política de Rajoy.

Rajoy continua en el poder pero la tensión continua y la monarquía se halla cada vez más deslegitimada, llegando a la hermana del rey, la infanta Cristina estar involucrada en corrupción en el caso Noos en el que su esposo Urdangarin ha sido enviado a prisión mientras ella quedo impune. Mientras el PP olvidando el estado laico decide en Semana Santa honrar la muerte de Jesus con las banderas a media asta. Pues entonces tenemos que ver ¿Para qué sirve el Rey Felipe VI en todo este régimen?

¿Para qué sirve el Rey Felipe VI?

En medio de tantas interrogantes de ¿por qué España continúa siendo una monarquía?, el régimen pone escusa que intentan demostrar que el rey y la dinastía Borbón continúa siendo útil, dentro de un sistema que ya dos veces fue derrocado, en la I y la II República, pero la burguesía y el clero siempre ha ayudado a rehabilitar el poder del Rey.

Uno de los argumentos de la existencia del Rey se encuentra en las funcias que le entrega la Constitución, que en la realidad son solo protocolos, ya que para todas estas funciones necesita de la aprobación del Congreso de Diputados donde oficialmente se analiza y debate las leyes sin la presencia del Rey, el cual dentro del marco legal no se puede negar a firma una ley aprobada por el Congreso aceptando así medidas como el “Código Penal de la Democracia” de 1995 o la Ley Mordaza del 2015.

Quizás en lo que sí ha llegado a tener poder es en la designación del Presidente del Gobierno, al sugerir su nombre, pero esto lo hunde ya que Juan Carlos I aprobó designación de personajes como Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy; quienes con la aceptación del Rey han errado en estrategias para evitar la crisis, y de esto no se sale su hijo Felipe VI, que ante la crisis y los recortes de Rajoy ha permitido que este continúe en el gobierno.

En la cuestión de su función en convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, el Rey solo realiza esta función en el momento en ha terminado la legislatura o cuando en las Cortes existe dificultad para decidir, cómo paso en la Legislatura anterior en la designación del presidente.

Quieren declarar al Rey, como un símbolo de permanencia del Estado, pero ya España ha vivido sin Rey dos veces. Gran parte de las demás funciones ejercidas por el rey son solo actos protocolarios dentro de la monarquía, ya que el que decide en muchas de estas funciones es el presidente del Gobierno y sus ministros.

En general en muchas de las funciones en las que si ejerce cierto poder, estas le han sido útiles para mantener el régimen monárquico, al no permitir un referéndum sobre la monarquía o no sugerir a un republicano como presidente del gobierno. Es decir que en general son muy pocas las funciones reales para un hombre que junto al resto de su familia recibe 7.775.040 euros.

¿Quién puede organizar la III República?

« Podemos es una destilación del revisionismo, su último producto, un intento de recomponer ese campo. Pero en Podemos el elemento pequeñoburgués es decididamente hegemónico, tecnocrático y sumamente agresivo frente a los principios y organizaciones de la izquierda»

La existencia de la corriente “ciudadanista” en España, el PODEMOS de Pablo Iglesias, nos hace discutir esta pregunta ya que este partido que se autodefine de izquierda pero se ha relacionado con los dirigentes del también autodenominado “Socialismo del Siglo XXI” quienes optaron por medidas neoliberales que las disfrazaban con un discurso de izquierda, ya que era una forma de marketing para mantener a las fuerzas progresistas desorbitadas hacia opciones que no llevaban al socialismo, sino a más de los mismo.

« […] muchos compañeros cayeron en la trampa de confundir el “ciudadanismo”, que renuncia a los objetivos políticos, desprecia la ideología y la organización de clase […]» (Comité Ejecutivo del PCE (m-l), 2015)

A Podemos, de forma particular, se le culpa de no haber utilizado un momento como las elecciones del anterior año, donde el régimen del 78 quedo debilitado a raíz de la falta de presidente de gobierno, para llevar al país a la instauración de la Republica, en su lugar se dedico ha desmovilizar a las clases populares haciéndoles creer en la “transición democrática” convirtiéndose en un aliado de Rajoy para reflotar su modelo político.

« […] ha sido Podemos quien ha frustrado la posibilidad de organizar una alternativa política. Como ya ocurriera con la socialdemocracia en 1918-1920, que traicionó la revolución proletaria aliándose con la burguesía para salvar el sistema capitalista[…]» (Efrén H., s.f.)

Entonces si Podemos no es una opción, ¿Que le queda a España?

Desde junio del 2011 se constituye la alternativa republicana la Federación Republicanos, una unidad contra el régimen monárquico que en septiembre del 2011 fue inscrita para entrar en la lucha política. Dentro de la federación está el PCE (m-l), que bajo la bandera roja que Carrillo intento entregar al Rey continúa luchando por la sociedad de hombres libres

« […] podemos afirmar con certeza que somos cada vez más los que estamos seguros de que sin República no hay cambio, y que seguimos decididos a hacer realidad la República Democrática, Popular Y Federativa como única vía posible, aquí y ahora, hacia mayores cotas de libertad, igualdad y bienestar para nuestra clase.» (Comité Ejecutivo del PCE-ML, 2016)



Bibliografía

20 Minutos. (12 de Febrero de 2012). Las claves de la reforma laboral de Rajoy: así afectará a despidos, jóvenes, convenios, salarios… Obtenido de 20 Minutos: http://www.20minutos.es/noticia/1304444/0/reforma-laboral/contrato-emprendedores/claves/

Arévalo, D. (14 de Abril de 2015). Los logros de la Segunda República. Obtenido de La Pancarta Bitácora: http://lapancartadebitacora.com/los-logros-de-la-segunda-republica/

Bagauda, A. (Noviembre de 2016). Los guerreristas y sus lágrimas de cocodrilo. Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/internacional/internacional/290-los-guerreristas-y-sus-lagrimas-de-cocodrilo

Baranga, S. (s.f.). Gramsci y la educación: escuela y hegemonía. Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/articulos/284-gramsci-y-la-educacion

BBC Mundo. (1 de Julio de 2015). 5 acciones que se castigarán en España con la nueva “Ley Mordaza”. Obtenido de BBC Mundo: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150701_espana_que_implica_la_ley_mordaza_ig

Código Penal. (23 de Noviembre de 1995). Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Comité Ejecutivo del PCE (m-l). (19 de Abril de 2015). Sobre las próximas elecciones Locales y Autonómicas. Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/2014-09-05-18-39-59/comunicados/179-sobre-las-proximas-elecciones-locales-y-autonomicas

Comité Ejecutivo del PCE-ML. (14 de Abril de 2016). 14 de Abril: Sin ruptura, sin República, no hay cambio. Obtenido de Partido Comunista de España (Marxista-Leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/2014-09-05-18-39-59/comunicados/353-14-de-abril-sin-ruptura-sin-republica-no-hay-cambio

Dimas, F. (16 de Febrero de 2012). Ley de la Memoria Histórica:¿Una Ley “Laxa” pero con “Espíritu de Concordia”?Obtenido de Federación Republicanos: https://federacion.republicanos.info/2012/02/21/ley-de-la-memoria-historica-una-ley-laxa-pero-con-espiritu-de-concordia-por-floren-dimas/

Efrén H. (s.f.). Dos hombres y un mismo objetivo. Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/articulos/294-dos-hombres-y-un-mismo-objetivo

Federación de Republicanos (RPS) y PCE(m-l). (6 de Abril de 2017). CATALUNYA: Comunicado PCE (m-l) y RPS sobre el 14 de Abril. Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/territorios/468-catalunya-comunicado-del-pce-m-l-y-rps-sobre-el-14-de-abril

Fernández, D. (13 de Junio de 2014). Privatizaciones: González abrió el camino, Aznar lo consolidó, ZP no pudo y Rajoy lo intenta. Obtenido de 20 Minutos: http://www.20minutos.es/noticia/2167021/0/privatizaciones/gobierno/aena-loterias-paradores/

Gil, A. (3 de Noviembre de 2013). Industria energética y política: una puerta giratoria bien engrasada. Obtenido de El Diario.es: http://www.eldiario.es/economia/electricas-expresidentes-exministros_0_192130890.html

III (VIII) Congreso del PCE (m-l). (2014). Informe al III (VIII) Congreso del PCE (m-l). Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/2015-01-05-11-02-01/documentos-del-congreso/114-informe-al-iii-viii-congreso-del-pce-m-l

Ley de Amnistía. (15 de Octubre de 1977). Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

Lopéz Letón, S. (25 de Octubre de 2015). La burbuja que embriagó a España. Obtenido de El País: http://economia.elpais.com/economia/2015/10/20/actualidad/1445359564_057964.html

Paz, F. (22 de Febrero de 2016). 23-F, el autogolpe inspirado por el mismísimo Rey Juan Carlos. Obtenido de Actuall: http://www.actuall.com/criterio/democracia/23f-35-anos-despues/

PCE (m-l). (2016). Recordando a los fusilados del 27 de septiembre de 1975. Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/convocatorias/393-recordando-el-27-de-septiembre-de-1975

Pérez, R. (19 de Mayo de 2013). ¿Se acuerdan del «Plan E»?: 12.000 millones de euros hechos trizas. Obtenido de ABC.es: http://www.abc.es/espana/20130519/abci-acuerdan-plan-millones-euros-201305181953.html

Romero, J. (Enero de 2007). En el aniversario de la matanza de Atocha: el fascismo impune. Obtenido de Partido Comunista de España (Marxista-Leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/articulos/445-a-los-treinta-anos-de-la-matanza-de-atocha

Romero, J. (04 de Abril de 2016). Contra la represión del capital: Unidad y Organización. Obtenido de Partido Comunista de España (Marxista-Leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/articulos/351-contra-la-represion-del-capital-organizacion-y-unidad

Romero, J. (s.f.). Plan B: un camino sin salida. Obtenido de Partido Comunista de España (marxista-leninista): http://www.pceml.info/actual/index.php/actualidad/articulos/403-plan-b-un-camino-sin-salida