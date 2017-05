El Concello defiende la bandera republicana en la Casa Casares por ser una “conmemoración”

Asegura que homenajea la figura del político en un museo sobre el republicanismo – El Gobierno central había ordenado su retirada por incumplir la Ley de Símbolos

El Concello ha remitido una comunicación a la Subdelegación del Gobierno en la que defiende la presencia de la bandera republicana en un balcón de la Casa Casares Quiroga al tratarse de un elemento de “conmemoración” de la figura del que había sido presidente de la Segunda República española. El Gobierno local, que respalda su postura con un informe de la asesoría jurídica municipal, asegura que la enseña tricolor en la fachada supone un homenaje más al político coruñés que complementa al resto de imágenes, banderas, documentos y actividades que acoge esta casa-museo, inaugurada en 2007 como un espacio dedicado “al republicanismo y sus valores”.

La respuesta llega ocho días después de que la Subdelegación del Gobierno obligase al Concello a retirar esta bandera, que fue colocada el pasado 14 de abril coincidiendo con el 86 aniversario de la proclamación de la Segunda República. A su juicio, el Concello está incumpliendo la Ley 39/1981, que en su artículo 3.2 establece que la actual bandera de España es la que debe ondear y ser exhibida “en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado”.

La Asesoría Jurídica municipal entiende que no se produce tal incumplimiento al tratarse de una medida que responde a la finalidad para la que fue construido el edificio, esto es, la “conmemoración de la figura de Casares Quiroga”. Además, considera que no se infringe la ley ya que la casa-museo, pese a ser un edificio público de titularidad municipal, “no está destinado a fines representativos e institucionales”, para los que la normativa sí que exige un respeto más escrupuloso de los símbolos que pueden o no exhibirse. “De hecho, no ondea en su fachada la bandera de España, ni se coloca en un lugar preponderante en su interior, sin que se haya manifestado por autoridad alguna el incumplimiento de la obligación positiva que establece el artículo 3 de la Ley 39/1981”, señalan en su informe los servicios jurídicos.

El proyecto de la Casa Casares Quiroga, ubicada en la calle Panaderas, se inició en el año 2001. El inmueble fue la casa donde residió durante años el político y donde nació su hija. La persecución por parte del Gobierno central de la bandera republicana en edificios públicos no es un caso extraordinario de A Coruña. En Cádiz, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ordenó al ayuntamiento la retirada de una enseña tricolor de la Plaza de la Constitución. La Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana también envió una carta a todos los municipios valencianos en los días previos al 14 de abril para avisar de que, en caso de colocar la enseña con la franja morada, se tramitaría un contencioso judicial por su ilegalidad.

La Opinión A Coruña