SALAMANCA: El pueblo que se resiste al uranio

Una parte importante de la oposición viene de los propietarios de los terrenos que necesita la empresa, y que ellos se niegan a vender. Otros acceden, a cambio de otras tierras en la zona, pero los vecinos sospechan que no valdrán nada una vez abierta la explotación minera. “Yo no se lo quiero vender porque es mi forma de vida”, dice Fernando Rodríguez, ganadero y dueño de un terreno en Retortillo. “Pero te presionan para que accedas al precio que ellos imponen o amenazan con la expropiación. Que me lo paguen como al alcalde de Retortillo, a 100.000 euros la hectárea”, se queja.