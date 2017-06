La Federación Republicanos(RPS) sobre el incendio ocurrido en Londres en edificio Grenfel Tower

El pasado 14 de junio se producía el incendió del edificio conocido como Grenfel Tower en distrito londinense de Kensington & Chelsea, donde residían en su gran mayoría personas con pocos recursos y que vivían en apartamentos de protección social.

Nuevamente, en este incidente, vemos la cara más descarnada del sistema neoliberal que campa a sus anchas por todo el mundo y que no se preocupa de ninguna manera por los más desfavorecidos como ha ocurrido en el siniestro del el edificio de Londres

Un sistema instaurado por la política conservadora Margaret Thatcher que en aras de un presunto beneficio que iba a repercutir en todos los ciudadanos del Reino Unido, solamente ha engrandecido los bolsillos de las grandes empresas o holdings que como en este caso concreto, donde el contratista Rydon se embolso 10 millones de libras (11,4 millones de euros) y que además gestiona un parque de 10.000 viviendas en la zona según The Guardian.

A posteriori como siempre suele suceder aparecen los mismos culpables de lo acaecido con caras compungidas y lágrimas de cocodrilo estrechando la mano y visitando en el hospital a los heridos, como han hecho la reina de Gran Bretaña y su consorte o la primera ministra Theresa May. Pero nos preguntamos dónde estaban todos ellos cuando, el edificio en su última reforma se rehabilito con materiales prohibidos tanto en la Unión Europea, como en Estados Unidos, como ha reconocido el ministro de economía del gabinete conservador Philip Hammond.

El revestimiento utilizado para la fachada es el polietileno altamente inflamable. Por todo ello los vecinos han criticado la actitud del Gobierno por la falta de respuestas concretas a los residentes que se han quedado sin hogar y que son atendidos en el barrio por voluntarios gracias a las donaciones recibidas de la población. Pero esta no debía ser la respuesta de un estado que se llama democrático, cuando debería haber sido ese mismo estado en el encargado de gestionar los recursos para paliar el daño causado a estas familias, que no tienen la culpa de unas políticas encaminadas al beneficio de las empresas y del capital y que no las incumbe lo más mínimo mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Desde la Federación Republicanos manifestamos nuestro más profunda solidaridad y apoyo a los vecinos de la torre y a todos los sus allegados, e insistir que la solución no se encuentra en el modelo neoliberal y en el capitalismo con cara amable como pretenden la “nueva izquierda”, sino en una gestión municipal como requiere este caso de los bienes públicos, para evitar tragedias de este tipo.