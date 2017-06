Valladolid: El Ayuntamiento multa por participar en un acto reivindicativo

El Ayuntamiento de Valladolid ha multado con 180 euros a dos afiliados de CNT por participar en un acto reivindicativo y de confraternización celebrado el pasado 29 de mayo para conmemorar el aniversario del Centro Social Autogestionado “La Ortiga”. La multa se ha justificado por “realizar una actividad en vía o espacio público sin autorización municipal”.

La actividad a la que se refiere la Policía Municipal no es otra que “situarse bajo la pérgola instalada en la calle Guipúzcoa, en el barrio de Delicias – junto a la vía- para compartir con el vecindario un programa de mesas informativas, lectura gratuita, juegos infantiles y dinámicas de sensibilización sobre los graves problemas sociales del barrio”.

Los organizadores instalaron en ese espacio mesas informativas y material lúdico en los laterales de la pérgola, a la altura de los bancos-poyo de la misma, dejando transitable su amplio centro de acera.

“A la media hora de haber empezado a instalarnos se presentó una patrulla de la policía municipal de Valladolid que ordenó la retirada de todo el material y la no realización de la actividad, dado que quienes estábamos allí no disponíamos de documento de autorización municipal”, comentan los organizadores antes de seguir comentando que “durante quince minutos se dialogó con los agentes defendiendo el carácter abierto y no comercial de las actividades previstas”.

“En vista de la actitud cerrada al diálogo, mecánica y amenazante de estos representantes policiales del Ayuntamiento se optó por retirar el material y continuar con los actos previstos en el local del CSA en la calle Vizcaya, más apartada del tránsito. Antes de que acabáramos de retirar el material la policía requirió la identificación de dos personas. Aportaron sus DNI las dos que estaban más cerca, afiliadas de CNT. Estas personas recibieron ayer por correo sin certificar una notificación de denuncia del área de seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, por infracción leve del precepto RMT 75-1. Se les multa con noventa euros (90€) por cabeza, acusándoles de realizar actividad en vía o espacio público sin autorización municipal”, relatan.

“Extraña ‘área de movilidad’ que defiende que la ciudadanía permanezca quieta en sus domicilios. Parece ser que el equipo de gobierno ‘progresista’ del Ayuntamiento de Valladolid no tiene bastante con las ordenanzas antisociales que ha heredado, ni con las ordenanzas del mismo tenor que tiene intención de aprobar -y que ya están siendo denunciadas por la Plataforma Ciudadana por la Defensa de las Libertades-: también aplica el reglamento de tráfico contra la libertad de expresión y la convivencia ciudadana”, denuncian.

CNT y el C.S.A. La Ortiga aseguran tener claro que “no debería ser necesaria autorización alguna”. “Con objeto de reivindicar el espacio público para y por las personas vecinas de los barrios, denunciamos la intermediación institucional, que coarta el libre uso y disfrute de la misma. No aceptamos este tipo de sanciones. Apoyamos a las personas multadas y seguimos luchando, junto a otros colectivos y personas, por el fin de la persecución contra la libertad de expresión y la convivencia ciudadana”, advierten.

Último Cero