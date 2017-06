Móstoles: “De cómo el cinismo y la hipocresía ocupan su lugar en la política”, por Javier E. Montero

De cómo el cinismo y la hipocresía ocupan su lugar en la política Curiosa la foto en la que cuatro abnegados políticos electos del Ayuntamiento de Móstoles muestran, henchidos de orgullo la denuncia que han presentado ante la Fiscalía la presunta adjudicación ilegal de la parcela 8B del PAU 4 a LUCASA.

Nada como aparecer en los medios, ante los ciudadanos (en este caso de los mostoleños) como seguros servidores de lo público y la tranquilidad del deber cumplido. Ellos que velan por nuestros intereses como ciudadanos y que se sacrifican día a día para que nada perturbe el buen funcionamiento de las instituciones, llegando a la denuncia en caso de necesidad. ¡Olé por nuestros políticos, nuestros electos cargos públicos!

Lo de la curiosidad de la foto que decía al principio, viene porque en cierto modo me retrotrae a la fatídica foto de las Azores, en las que otros cuatro dirigentes se erigían en defensores del mundo “libre”, aunque tuvieran que echar mano de toda su hipocresía y cinismo, de mentir en pos de la “libertad y de los ciudadanos del mundo”.

Salvando las más que obvias distancias que separan ambas instantáneas, creo que en esta foto, también se tira de hipocresía y cinismo para tapar la realidad, e intentar dar apariencia de actuación impecable ante lo que parece una situación irregular.

Entre los cuatro políticos de la instantánea está el Sr Concejal de Urbanismo de Móstoles, que hace alarde de haber realizado un trabajo ímprobo, que le ha llevado a descubrir la adjudicación irregular por el Consorcio Urbanístico Móstoles Sur de la parcela 8B.

Es el mismo que pide responsabilidades a los miembros de dicho Consorcio Urbanístico, también es el mismo que aparece como Vicepresidente de dicho Consorcio en un acta del 18 de febrero de 2016, es el mismo que es nombrado vocal de la Mesa de Contratación del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, según consta en el acta del 10 de marzo de 2016.

Este ejemplar Concejal de Urbanismo, tenía conocimiento de la irregularidad de esta adjudicación. El 22 de abril de 2016, Eduardo Gutiérrez Portavoz de IUCM-LV y Concejal de Urbanismo y Vivienda, según firma en un comunicado en el que intenta justificar su intención de anular el Concurso Público (perjudicando con ello a más de un centenar de familias humildes de Móstoles), es contestado por un servidor el día 23, y ya en la contestación le indico que la parcela 8B ha sido objeto de adjudicación directa, se puede consultar en este enlace todo lo que digo (si alguien no lo borra antes) https://afectadosmostolespau4.wordpress.com.

El problema que ahora está sobre la mesa no es la adjudicación irregular de la parcela 8B, que es lo que intentan hacer creer, ya que en realidad se ha adjudicado tal y como establecía el concurso público, lo irregular en este tema es el intento de ocultar que fue adjudicada de forma directa, tratando de forma discriminatoria al resto de ofertas que también solicitaban parcelas en el concurso por medio de la adjudicación directa, llegando a, presuntamente, alterar y manipular documentos públicos, o crear alguno, para justificarlo.

El Sr. Concejal de Urbanismo, D. Eduardo, Licenciado en Derecho, Doctorado en Derecho Comunitario Europeo, Máster en Urbanismo, etc. sabe que por este motivo se han presentado diversas denuncias, admitidas a trámite en diversos juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, también existe un querella, pendiente de ser admitida, en la que él figura como denunciado, precisamente por prevaricación por la adjudicación dela parcela 8B, todas estas demandas se interpusieron en el periodo entre mayo y junio de 2016.

Antes de que se presentaran las denuncias, se intentó por parte de los ahora denunciantes, explicar lo que estaba ocurriendo, de hacer ver que existían determinadas irregularidades que provocaban discriminación y que podían ser objeto de delito algunas actuaciones, pero nadie quiso escucharnos, en el Consorcio se empezó a maquillar la situación para darle apariencia de legalidad, el Secretario del mismo, Sr. Jaraba, cuyo nombramiento fue aprobado por D. Eduardo Gutiérrez, aunque ahora le denoste e intente cargar con toda la responsabilidad, actuó, al menos, con el conocimiento, del resto de los componentes de la Mesa y del consejo de Administración del Consorcio, además, son conocedores de la resolución de los distintos recursos presentados para modificar la decisión de anular el Concurso Público, aunque se hubiera hecho sin cumplir los requisitos que para este tipo de acciones prevé la legislación en esta materia.

En resumen, el Sr. Eduardo Gutiérrez Cruz, Concejal de Urbanismo, Vicepresidente del Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico Móstoles, Vocal de la Mesa de Contratación del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, tendrá que explicar porqué no presentó antes la denuncia cuando tenía conocimiento de ello, le recuerdo que: “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare….” (art 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En el caso de que lo desconociera, ¿qué tipo de gestión realiza usted que no es capaz de ver lo que ocurre en las instituciones a la que usted pertenece hasta más de un año después de ocurrir?

En todos los casos usted ha incumplido con su obligación, bien por no realizar sus obligaciones, artículo 1902 y 1903 del Código Civil (la culpa “in vigilando”) y por conociendo las mismas las ha consentido….

Por cierto, la responsabilidad “in eligendo” corresponde a quien le ha elegido, como Concejal o que permite que siga siéndolo conociendo estos datos ¿verdad señor Regidor?

Por cierto, para que no haya malos entendidos y no se inventen fantasmas políticos, no pertenezco a ningún partido político, pienso que todos son prescindibles y que sólo se sirven a sí mismos, yo no tengo ninguna aspiración política, ni de ningún otro tipo…

Afectados Móstoles PAU4