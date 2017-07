Un asesor de Ciudadanos recurre a la Fundación Franco para criticar la retirada de una estatua

El pasado 29 de junio se retiró de Ciudad Real el monumento que homenajeaba al ejército franquista, algo que ha criticado duramente el asesor del partido naranja en la comisión que tomó esta decisión, quien argumenta su rechazo citando a la ultraderechista Fundación Nacional Francisco Franco.

CIUDAD REAL.- El cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica va dando nuevos pasos, a pesar de los obstáculos. Es ahora Ciudad Real la que se ha decidido a retirar una de las estatuas que aún conservaba en la que se homenajeaba al ejército franquista, ubicada desde 2003 en la plaza de España. Un lugar en el que se encontraba el antiguo Regimiento de Artillería, hoy sede del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Una decisión que se adoptaba el pasado mes de noviembre en el seno de la comisión creada para tal efecto en el Consistorio que preside la socialista Pilar Zamora, pero que no se llevaba a efecto hasta el pasado 29 de junio. Retirada que no ha caído bien a quienes incluso formaron parte de dicha comisión, como es el caso de un asesor de Ciudadanos, Emilio Martín Aguirre, quien no solo ha criticado duramente la retirada de dicha estatua, sino que argumenta su rechazo citando a la ultraderechista Fundación Nacional Francisco Franco.

Reflexiones que Martín Aguirre no ha dudado en plasmar en su blog ‘El Sayón’, en el que asegura que dicha Fundación se va a personar en el caso y va a anteponer un recurso administrativo en los tribunales, “para que el antiguo monumento vuelva de nuevo a su ubicación” en la plaza de España, al considerar que “está protegido” en función del artículo 15.2 de la ley de Memoria Histórica. Para ilustrar este apunte, el asesor de Ciudadanos no duda en adjuntar el logo de la mencionada institución franquista, en cuyos estatutos recoge como prioritaria la difusión de la “obra” del dictador.

Y es que según Martín Aguirre, al ser trasladada la estatua a la plaza de España en 2003, desde su anterior ubicación a la entrada del parque Ortega y Gasset, donde se encontraba desde su inauguración en 1967, fue suprimida toda alusión al Alférez Provisional ‑denominación original del conjunto‑, eliminándose la inscripción dedicatoria, por lo que ya estaría considerada como “monumento”, quedando así “protegida” como “excepción” en la ley de Memoria Histórica. Una argumentación en la que llega a calificar esta estatua como “obra de arte”.

De ahí que considere que la aplicación de dicha ley en este caso no tiene “justificación jurídica” alguna, al tiempo que asegura que la decisión es “una nueva muestra del carácter revanchista con el que se está aplicando esa legislación”.

Para este asesor de Ciudadanos la decisión de retirar el monumento y de cambiar el nombre de ciertas calles de Ciudad Real, acordada en el seno de la comisión, no fue más que un “ajuste de cuentas a la Historia” por parte de los grupos municipales de PSOE y Ganemos, “aplicando una suerte de venganza tardía e innecesaria” al tratar de “abrir una herida que, para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, hace tiempo que cicatrizó”, tal y como recoge en su blog.

Una situación que ha sido denunciada hoy por la portavoz de Ganemos Ciudad Real, Nieves Peinado, quien ha pedido al partido de Albert Rivera que explique su posición ante la dictadura y las víctimas del franquismo, y desautorice públicamente a su asesor, quien fue nombrado por Pedro Fernández Aránguez, en aquel momento concejal de C’s.

De no hacerlo, advierten, “entenderemos, y la gente debe saberlo, que Ciudadanos en Ciudad Real defiende las posiciones más sectarias de la derecha rancia y protofascista de este país”.

No obstante, y tras la salida de Fernández Aránguez del grupo municipal, desde Ganemos confían en que el nuevo portavoz, Francisco Fernández-Bravo, no dé continuidad a este discurso y “desautorice el enaltecimiento franquista de su excompañero de filas y sus asesores”.

Recuerda Peinado que “no es la primera vez que se relaciona a Ciudadanos con las posiciones más radicales de la derecha española”, pero confían que Fernández-Bravo sea “un poco más moderado y represente a una derecha democrática que sepa condenar una época triste de nuestro país que todavía espera a ser tratada con justicia”.

Desde Ganemos aseguran que Ciudadanos ha intentado de “obstaculizar” en todo momento la comisión de Memoria Histórica de Ciudad Real y la retirada de estos símbolos, en la misma línea que lo hacía el Partido Popular, el cual se ha opuesto “a cualquier cambio” que supusiera “la eliminación de los homenajes al régimen del dictador Francisco Franco y ha criticado en todo momento la oportunidad del proceso”.

El Periódico