IMS-CCOO:POLÍTICA LABORAL DEL TRIPARTITO DE IZQUIERDA EN MOSTOLES

“La dignidad laboral de los trabajadores no se mancilla. Nunca. Y menos con quienes han destinado toda su vida a Mostoles y han demostrado con creces su quehacer en el servicio a sus ciudadanos.”

Gerencia Municipal de Urbanismo, Instituto Municipal de Suelo Mostoles, – Concejalía de Urbanismo del Ayto de Mostoles. Tres entidades dirigidas por el mismo Concejal: Eduardo Gutiérrez Cruz ( Convergencia de Izquierdas. La Izquierda. IUCM)

Tres entidades co-gobernadas por un gobierno de “Izquierdas”

– 100 trabajadores.

– 16 demandas por modificación sustancial de condiciones de trabajo. (16 % de la plantilla)

– 1 conflicto colectivo que afecta a 28 trabajadores (28%)

– 37 trabajadores a los que se les ha reducido sueldo, cambiado de categoría y/o modificado su jornada laboral unilateralmente (37%)

– Expedientes disciplinarios.

– Desanimo laboral.

– Ruptura total con la conciliación laboral.

– Impugnaciones sindicales de ofertas de empleo.

– etc…

Esta es la situación a la que ha llevado la antisocial política laboral del Concejal de Urbanismo y que ha motivado una judicializacion de las relaciones laborales.

Y ya ha empezado a dar su fruto.

Las dos primeras sentencias en las demandas por modificación de condiciones laborales se han saldado a favor de dos trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El juzgado ha condenando a la GMU y a su Concejal Eduardo Gutiérrez Cruz a restituirles sus condiciones laborales que fueron sesgadas unilateralmente y a restituirles sus salarios unilateralmente reducidos.

Pero, además el juzgado HA IMPUESTO UNA IMPORTANTE INDEMNIZACIÓN A favor de esos dos TRABAJADORES, QUE PAGARÁ EL PUEBLO DE MOSTOLES.

Resumen de la sentencia:

– Restitución de sus condiciones laborales y derechos inculcados.

– Restitución de salarios dejados de percibir.

– Indemnización de 390 euros diarios desde 27 de Enero y hasta que se repongan sus condiciones.

– indemnización por daños y perjuicios de otros 390 euros diarios desde 27 de Enero y hasta que se realice el pago.

UN PASTON que saldrá de las arcas

municipales por la prepotencia de sus dirigentes y su falta de sensibilidad hacia los trabajadores.

(Aquí no vale decir “esa no es mi concejalía”, los derechos inculcados y las injusticias cometidas son corresponsabilidad de todos los que pueden evitarlo y no lo hacen -PSOE-GANAR MOSTOLES-IUCM)

Entre tanto otro conflicto laboral aún sin resolver en el IMS, sufriendo las injusticias sin sentido de este Concejal que dice llamarse de “Izquierdas” y otros conflictos laborales y demandas en preparación.

Facebook de IMS CCOO