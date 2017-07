Laguna rinde homenaje a 54 vecinos asesinados por el franquismo 81 años después

Una escultura coral con motivos del Guernica de Picasso, que antes de ser inaugurada ya ha sido saboteada con una pintada amenazante (“arderéis como en el 36”), recuerda desde hoy a las víctimas de los golpistas en la localidad

“Hoy cerramos una etapa en Laguna de Duero. Hemos dado a conocer la verdad, y a partir de ahora, unos se decantarán por el olvido, y otros iniciamos una nueva tarea encaminada a lograr justicia y reparación para las víctimas.

Una tarea cuyos objetivos se centran en acabar con la impunidad; en lograr la anulación de las sentencias; en acabar de una vez con la lacra de las fosas comunes ocultas por las cunetas; en mejorar la Ley de Memoria Histórica y vigilar su cumplimiento… objetivos ambiciosos que necesitarán la conciencia, la aportación y el trabajo de toda la sociedad, por poco que sea. Tengamos siempre en cuenta que sin memoria, no puede haber verdad; y sin verdad, no puede haber justicia…. y un pueblo sin justicia, jamás tendrá democracia”.

Con estas palabras de Orosia Castán, del colectivo Verdad, Justicia y Reparación, y una cerrada y sentida ovación, se han dado por concluidos esta mañana en Laguna de Duero (Valladolid) los actos de homenaje a los 54 vecinos del municipio asesinados por la dictadura franquista que desde hoy cuentan con un monumento para honrar su memoria: una obra coral con motivos del Guernica de Picasso en la que han participado, entre otros, Lorenzo Duque, Miguel Hernández, Felipe Rodríguez, Adrián Álvarez, M. Arranz y Cristina Rubio.

81 años después del fatídico golpe de estado que acabó con la II República, la inauguración de un monumento como este no ha estado exenta de polémica: antes de ser inaugurado ha sido saboteado.

“Esta mañana, sobre las 9, hemos tenido que venir a borrar una pintada que habían puesto sobre la leyenda en recuerdo a estos vecinos: ‘arderéis como en el 36’”, han comentado los organizadores del acto al que no ha asistido ningún representante del PP, el único partido de la localidad que no prestó sus votos para que esta iniciativa pudiera salir adelante.

El alcalde de Laguna de Duero, el independiente Román Rodríguez, ha aprovechado su escueta intervención para asegurar que no tuvo dudas cuando la comisión pro-homenaje le propuso la iniciativa. Román, que no quiso hacer sangre con la incomparecencia de los concejales del PP, concluyó su discurso con un llamamiento: “Que se quite el odio y que todos nos respetemos”.

En el sencillo pero emotivo acto, amenizado con la música de Rodrigo Jarabo, y en el que se han lucido escarapelas tricolor, además de los artistas implicados en el diseño y realización del conjunto escultórico han intervenido Elena Pérez y Fernando Fernández, que han sido los encargados de dar lectura, uno a uno, todos los nombres de los asesinados por los golpistas en Laguna de Duero. Especialmente emotivo ha sido el momento en el que, tras la lectura de uno de ellos, uno de los más veteranos allí presentes ha gritado, con el puño en alto: “¡Mi tía!”.

Más fotos y fuente: Último Cero